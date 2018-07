Sofie Dumont verhuist haar keuken naar Ibiza GEEN TV-SHOW MEER, WÉL EEN KOOKPROGRAMMA OP YOUTUBE Redactie

03 juli 2018

00u00 0 TV Sofie Dumont (44) heeft haar keuken verhuisd naar Ibiza. Vanaf morgen kookt ze op het Spaanse eiland wekelijks voor bekende gasten in een nieuw programma op YouTube. Voor het eerst niét op tv, dus. "Nee, dit wordt geen klassieke kookshow", vertelt Sofie.

Nadat 'De keuken van Sofie' een jaar geleden werd opgedoekt en VTM in zee ging met Sandra Bekkari, is Dumont het online gaan zoeken. Ze begon op YouTube haar eigen kookkanaal met wekelijks een nieuw recept. "Omdat steeds meer mensen haar online beginnen te volgen, lanceren we nu een volledig eigen zomerprogramma", legt haar man en manager Wim uit. En waar kan dat beter dan op Ibiza? Sofie verloor er jaren geleden haar hart en combineert die liefde nu met haar grootste passie: lekker eten. Omdat gezelligheid centraal staat, heet Sofies YouTube-programma niet toevallig 'Happy Moments in Ibiza'. "Het is geen klassieke kookshow. Pure gezelligheid onder vrienden, lekker eten met een cocktail erbij, daar draait het om. Alle gerechten zijn geïnspireerd op de barbecue en zijn dus niet moeilijk om klaar te maken", aldus Sofie. Elke woensdag komt er een nieuwe aflevering van tien minuten online.

In goed gezelschap

Sofie kookt in open lucht op het terras van een Spaanse casa, met de sfeer van het idyllische Ibiza - palmbomen, heuvels, de Middellandse Zee - op de achtergrond. Ze krijgt ook telkens het gezelschap van een gast. "Wekelijks schuift iemand mee aan tafel met wie Sofie een klik heeft. Dat kunnen BV's zijn, dj's of mensen die in België nog niet zo bekend zijn. Maar ze hebben wel allemaal één ding gemeen: ze zijn top in hun vak", vertelt Wim. Zo komt topmodel Cesar Casier langs. En in de startaflevering van morgen zit Njam!-chef en mixologist Hannah Van Ongevalle, die samen met haar vader en broer de bekende cocktailbar The Pharmacy in Knokke runt. "We maken dé summer cocktail van 2018, samen met hapjes om je vingers bij af te likken", belooft Sofie.

Zegt de chef-kok tv dan voorgoed vaarwel? "Nee, dit betekent niet dat Sofie nooit meer op tv te zien zal zijn. We zien wel wat dat luik brengt", besluit Wim. 'Happy Moments in Ibiza' is tot eind augustus te zien op het YouTube-kanaal 'Sofie Dumont Chef' en op haar website sofiedumont.be, waar je ook de recepten kan terugvinden. Op haar andere socialemediakanalen zullen telkens korte versies van de video's verschijnen.