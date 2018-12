Sofie Dumont: “Mijn eindejaarsprogramma voor VTM voelt niet aan als eerherstel” DBJ

16 december 2018

07u00

Bron: Kameraki 0 TV Tijdens de eindejaarsperiode neemt Sofie Dumont het roer even over van Sandra Bekkari als huiskok van VTM. Daar was heel wat over te doen de voorbije weken, maar Dumont relativeert de heisa.

“Ik had al die ophef helemaal niet verwacht”, zegt Dumont. “Maar ik ben blij dat de fans het fijn vinden dat ik terug ben.” Dat doet zichtbaar deugd. “Ik vind Sandra een geweldige madam, maar het gaat wel hard”, zegt ze over haar collega.

Zelf voelt de chef haar terugkeer naar televisie niet aan als een comeback. “De mensen weten niet dat mijn contact met VTM nog steeds prima verloopt”, zegt Dumont. “Ik ben nooit helemaal weg geweest. Ik heb nog online gewerkt en nu is er terug het tv-programma. Het voelt niet aan als een comeback of eerherstel want voor mij is er niets gebeurd.”