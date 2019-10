Sofia speelt piano voor koningin Mathilde in ‘Merci Voor De Muziek’ TK

03 oktober 2019

20u30 0

In ‘Merci Voor De Muziek’ mag Sofia vanavond haar pianokunsten tentoon spreiden op het koninklijke paleis. Koningin Mathilde is publiek van dienst en weet zelf ook wel wat van het instrument: “Ik ben op mijn 23ste zelf piano beginnen spelen", vertelt Hare Majesteit aan Bart Peeters. “En in ons gezin heeft de piano een belangrijke plaats. Mijn man speelt het zeer goed, en ik ben bijzonder trots op hem want hij was al 50 toen hij begon te oefenen.” Ook kinderen Elisabeth en Gabriël spelen piano. “Ik vind het heel belangrijk om muziek aan te moedigen bij kinderen.”