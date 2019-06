Snikheet buiten... dus kijken we massaal soaps MC

26 juni 2019

00u00 0 TV De finaleweek van 'Thuis' en 'Familie' valt dit jaar samen met een heuse hittegolf. Toch kreunen de Vlaamse soaps niet onder de bloedhete temperaturen. Maandag kropen bijvoorbeeld 1.783.796 soapfans - een kleine 30% van kijkend Vlaanderen - voor de buis. 'Thuis' trok 1.131.315 kijkers, 'Familie' scoorde 652.481 fans.

Gaat het huwelijk van Bob en Christine door in 'Thuis' of wordt het verstoord door Bobs ex Tamara? Ontdekt Stefanie in 'Familie' wie de pyromaan is en kan Benny (foto boven) alsnog stunten met Willy Sommers op zijn benefiet? Dat zijn de grote vragen die de Vlaming - op twee dagen van de seizoensfinale - bezighouden. De opbouwende spanning bezorgt Eén en VTM op die manier de zo belangrijke 'must see'-ervaring, waarbij de kijker liefst alles live te weten komt en niet achteraf uitgesteld kijkt. 'Love Island', dat op het eerste gezicht perfect lijkt te passen bij de zomerse temperaturen (sexy vrijgezellen die op zoek gaan naar de liefde in een tropische omgeving), is de grote verliezer in de kijkcijferstrijd. Het VIER-programma smolt maandag weg tot 144.836 kijkers.