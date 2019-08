Smetvrees en veel schrik: Lia en Pippo maken het Guga Baúl niet gemakkelijk in ‘Goed Verlof’

08 augustus 2019

Extra kopbrekens voor Guga Baúl (33) vanavond in 'Goed Verlof'. Niet alleen zijn de vakantieverlangens van het Vlaams-Italiaanse koppel Lia (57) en Pippo (55) compleet verschillend, ze hebben ook merkwaardige tics. "In een hotelkamer ga ik elk meubelstuk te lijf met Dettol", zegt Lia.

Lia en Pippo waren eerder te zien in ‘Hallo Televisie’, en deze week treden ze aan in ‘Goed Verlof’. ‘Het is voor ons niet eenvoudig om een vakantie te vinden waarin we ons allebei goed voelen’, zegt Lia. ‘Ik zoek graag spannende uitdagingen op, terwijl Pippo (de verkleinnaam van Giuseppe, nvdr) liever terrasjes afschuimt. En sinds Pippo een knieprothese heeft, is hij nóg minder te vinden voor gedurfde activiteiten die ik graag doe, zoals parachutespringen. Bovendien heeft hij last van watervrees.’

Pippo durft niet te zwemmen?

Nee, maar een traditionele strandvakantie zegt ons toch niks. Mochten we zo’n tiendaagse all-invakantie winnen, dan geef ik die onmiddellijk weg. Handdoeken leggen en aan een hotelbuffet aanschuiven, daar kan je ons echt geen plezier mee doen. Samen hebben we al behoorlijk wat verre reizen gemaakt: Canada, Alaska, Zuid-Afrika, de Caraïben. En we hebben al op de Chinese muur gelopen. ­Prachtig allemaal! Ik ben vorig jaar alleen naar Antarctica geweest.

Dat is wel extreem avontuurlijk.

Tja, ik ben dan wel een Italiaanse, toch hou ik van die extreme koude. En daar heb ik een goede reden voor. Ik heb smetvrees. Ik denk ­minstens drie keer na voor ik iets aanraak. Zelfs de ­onderkant van mijn schoenen was ik voor ik ze terug in de kast zet. En in koude landen heb je nu eenmaal véél minder bacteriën.

Hoe doe je dat in hotels? Schrikt het jou niet af om in een bed te slapen waarin al veel andere mensen hebben gelegen?

Ja. Ik zorg er altijd voor dat ik de matras zelf zeker niet aanraak, ik leg een handdoek op mijn hoofdkussen en wrijf alle meubilair af met Dettoldoekjes. Ik huiver vooral van hotelkamers met vasttapijt en breng sowieso altijd mijn teenslippers mee. Die hou ik zelfs aan in de douche. Ik moet er niet aan denken om daar blootsvoets in te gaan staan, want het krioelt er van de schimmels. En ja, door de jaren heen heeft Pippo verschillende van mijn tics overgenomen.

Meen je dat?

Als we een koffie gaan drinken, bijvoorbeeld, zetten we onze lippen altijd boven het oor van het kopje. Omdat niemand anders daar van z’n koffie drinkt. En als we een pintje bestellen, vraag ik een schijfje citroen om de rand van het glas te ontsmetten. En de rare blikken die wij dan toegeworpen krijgen? Daar trekken wij ons niets van aan.