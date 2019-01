Slongs zetelt in jury van Amerikaanse talentenjacht: “Drew Barrymore gaf me een compliment over mijn oorbellen” DBJ

19u00 0 TV Slongs (40) is net terug van een maand Los Angeles. Daar zetelde ze in de jury van ‘The Worlds Best’, een nieuwe talentenjacht gepresenteerd door James Corden. “Ik moest mezelf in de arm knijpen toen ik het mailtje las.”

Op zondag 3 februari gaat in de Verenigde Staten ‘The World’s Best’ van start, een nieuwe talentenjacht gepresenteerd door ‘Carpool Karaoke’-gezicht James Corden. In de jury zetelen Drew Barrymore, RuPaul, Faith Hill en het is een van de grootste televisieproducties van het jaar. De eerste aflevering staat geprogrammeerd nét na de Amerikaanse Superbowl, met 100 miljoen kijkers het best bekeken sportevenement van het jaar.

Behoorlijk indrukwekkend allemaal, des te meer als je weet dat ook de Antwerpse zangeres Slongs een plaatsje heeft in de jury. “Samen met vijftig andere experten van over de hele wereld maak ik deel uit van ‘The Wall of the World’”, zegt de Antwerpse. “Naast de drie juryleden zijn wij allemaal samen het vierde jurylid. Het was een geweldige ervaring.”

The Voice

Charissa Parassiadis, zoals Slongs echt heet, leerde een heleboel nieuwe mensen kennen tijdens haar maand in LA. “Fantastisch, ik ben net terug van een reis naar Zuid-Afrika, waar ik de studio ingedoken ben met mensen die ik daar heb ontmoet. Met de Zuid-Afrikaanse artiest Jack Parow nam ik eerder al ‘De zon’ op. Kaapstad is het nieuwe Antwerpen!”

Het zou kunnen dat de productie van ‘The World’s Best’ haar net opmerkte door die samenwerking met Parow, die ook in Zuid-Afrika gereleased werd. De makers van het programma zijn overigens dezelfde als die van ‘The Voice’, en Slongs zetelde eerder al als jurylid in ‘The Voice Kids’. Ook dat is dus een mogelijke piste. Maar hoe ze ook bij haar terechtkwamen, Slongs was dolgelukkig toen ze de uitnodiging kreeg. “Ik moest mezelf in de arm knijpen toen ik het mailtje las, ik wist niet wat me overkwam”, aldus de zangeres.

Hét moment van haar maand Los Angeles beleefde Slongs echter toen ze Hollywoodster Drew Barrymore ontmoette. “Ze gaf me een compliment over mijn oorbellen”, glundert Parassiadis. “Mijn jaar was in één keer goed! (lacht)”

Op 1 maart brengt Slongs haar nieuwe album #GOEGAAN uit. Op vrijdag 8 maart is het release show in de Arenbergschouwburg in Antwerpen met special guests waaronder Raymond van het Groenewoud. Die dag is trouwens het ook internationale vrouwendag. Voor tickets en info, klik hier.