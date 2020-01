Slongs en Karen Damen in nieuwe serie '#LikeMe' (en acteurs dromen ook van een film) JR

04 januari 2020

Op 12 januari start op Ketnet het tweede seizoen van de succesreeks '#LikeMe'. De fans die niet tot dan willen wachten, kunnen dit weekend naar de speciale previews bij Kinepolis, waarvoor al 13.000 tickets verkocht werden.

Het nieuwe seizoen begint meteen met een enorme plottwist en introduceert ook enkele nieuwe personages, onder anderen gespeeld door Slongs en Karen Damen. Net als vorig seizoen worden oude Nederlandstalige hits er in een modern jasje gestoken. Zo zullen 'Goeiemorgen, morgen' van Nicole & Hugo en 'Ik ben verliefd op jou' van Paul Severs al zeker te horen zijn. Daarnaast waagt de cast zich aan 'J' aime la vie' van Sandra Kim.

Het belooft een druk jaar te worden voor de jonge acteurs, met in april en mei negen optredens in de Lotto Arena en in de zomer de opnamen van een derde seizoen van de tv-reeks. "En wie weet wat er nog allemaal komt", zeiden ze gisteren bij de eerste vertoningen in Kinepolis Antwerpen. "We dromen allemaal luidop van een film. Concrete plannen zijn er nog niet, maar we horen hier en daar toch al iets waaien over een filmproject."