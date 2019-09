Slongs Dievanongs heeft opvallende fascinatie: “Jezus kan mij krijgen” TDS

25 september 2019

23u01

Bron: VRT 0

Slongs Dievanongs, de stoerste vrouwelijke rapper uit Antwerpen brengt met ‘Lacht nor mij’ haar allereerste boek uit. Ze schrijft onder meer over iedereen die haar kracht geeft in het leven, van haar grootmoeder tot Madonna. Slongs deed in ‘Vandaag’, waar ze kwam vertellen over het boek, ook een opvallende ‘bekentenis’: ze heeft een grote fascinatie voor Jezus. “Jezus had heel veel waarden en normen waarbij ik denk ‘ja, zo moeten we dat doen!’”