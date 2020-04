Slechts één koppel blijft over in ‘Blind Getrouwd’: “Dit mag en zal nooit stoppen” Mark Coenegracht

19 april 2020

21u00 56 TV Geen sprookjesachtig einde voor wat nochtans vanaf de eerste seconde een echte fairy tale leek. Handsome steward Nick stuurde zijn wereldburger, ambtenaar en echtgenoot Christophe aan het einde van hun ‘Blind Getrouwd’-avontuur wandelen. Het gebeurde met verstikte stem, tranen in de ogen en heel veel empathie, maar het gebeurde wel. Bij dat andere koppel, Winnie & Jonah kende het sprookje wél een happy end. Nooit eerder in ‘Blind Getrouwd’ zo’n laaiend liefdesvuur gezien. “Dit mag nooit stoppen. Dit zal nooit stoppen”, fluisterde Winnie in het oor van haar nu helemaal officiële man Jonah. Zalig moment.



De balans van dit vijfde ‘Blind Getrouwd’-seizoen ziet er, puur mathematisch, eerder schraal en mager uit. Slechts één van de vier koppels bleek een ideale match. Dat is maar 25 procent. Of, keer het om, dat is toch 25 procent! Met dank aan de wetenschap. Bovendien oogt de balans voor het programma ‘an sich’ bijzonder fraai. Een erg fijn gevoelig gemaakte reeks, met zeer veel empathie voor de kandidaten, met de juiste dosissen emoties en inkijk in het leven van de kandidaten. Met bijzonder goede kijkcijfers ook. Cijfers die al voor aanvang van de coronacrisis top waren. Maar vooral met een goed kijkgevoel. Week na week. Er zit helemaal geen sleet op deze reeks. Met dank aan de juiste mix van kandidaten die zich, elk op hun eigengereide manier, voor dit ‘experiment’ wilden smijten.

In de finale-aflevering niks dan mooie en pakkende beelden en momenten. Tenminste toch bij Winnie & Jonah en bij Christophe & Nick. Puur, eerlijk, helder en duidelijk. Bij het ene koppel vanwege het verwachte ja-woord. Bij het andere koppel omwille van het einde van de openheid waarmee dan toch een streep werd getrokken onder een fijn verhaal. Die emoties ontbraken bij Sonny & Laura, vanwege allicht onvoldoende mature voor zo’n ingrijpend verhaal in hun leven. En vorige week al trokken Tati & Lothar een streep onder hun huwelijk, dat er eigenlijk nooit één was geweest. Omdat Tati niet kon, niet wilde, de impact van het avontuur niet wilde vatten. Een geweldig gemiste kans, zo zal ze mogelijk inmiddels al wel door hebben.

De oproep voor kandidaten voor een nieuw seizoen van ‘Blind Getrouwd’ is inmiddels al gelanceerd. Wie na het zopas afgeronde seizoen nog gelooft dat de makers van deze VTM-hit de toverformule voor de prins op het witte paard kennen, moeten we dus ontgoochelen. Dat is de wijze les die we uit het mislukte avontuur van Tati kunnen trekken. Voor de heren is er beter nieuws: VTM zoekt en vindt wel degelijke engeltjes die zomaar binnenwandelen. Vraag het maar aan de doorgaans nuchtere IT consultant Jonah, die ter plaatse in het stadhuis van Lier smoor werd op Winnie. Die met plezier mee instapte in zijn droom. Al was het ook een droom met vallen en opstaan. Dat is de grootste les uit het ‘Blind Getrouwd’-avontuur dat alle koppels die ‘geslaagd’ zijn, telkens weer maken: aan je huwelijk moet je elke dag werken. Kandidaten voor een nieuwe reeks zijn hierbij verwittigd.

Wij lichten de koppels een laatste keer afzonderlijk door.

Christophe & Nick: De verschillen waren te groot



De makers van ‘Blind Getrouwd’ moesten een paar seizoenen zoeken, voor ze een ‘goeie match’ vonden voor een homo-huwelijk. Het dient gezegd, Brussels Airlines-steward Nick en Gentse ambtenaar Christophe, voorvechter voor het homo-huwelijk, waren een perfecte keuze. Van bij hun allereerste aantreden was het instant blijheid en vrijheid. Je werd als kijker gewoon goed gezind door naar hen te kijken. Veel ‘ha-ha-ha’ en ‘bla-bla-bla’ werd meteen hun motto. Ongedwongen, open, eerlijk, spontaan, intelligent, grappig. Meer moest dat niet zijn om meer te betekenen voor de homogemeenschap dan honderd gesubsidieerde campagnes.

De vonk tussen de twee pasgehuwden sprong over. Jammer dat het slechts van één kant gebeurde. Spontane Christophe, de wereldburger met sociale trekjes, werd haast instant verliefd op zijn kersverse man, ondanks diens bcbg-trekjes en een meer intellectuele, afstandelijke kijk op de dingen. Die aantrekking bleek duidelijk niet wederzijds. En dat was soms pijnlijk om zien. ‘De bla-bla-bla’ en ‘ha-ha-ha’ klopte perfect, de ‘boem-boem-boem’ kwam er nooit aan te pas.

De twee losten het tijdens hun beslissingsmoment heel mooi op. Daar was duidelijk over nagedacht. ‘Mijn hart wil verder, mijn verstand zegt dat je met twee moet zijn om te slagen in een relatie. De fysieke aantrekking en intimiteit ontbrak. Op dat moment neemt het verstand het over om mijn hart niet te laten te pletter lopen’, maakte Christophe als eerste duidelijk. Het maakte het voor Nick gemakkelijker om de breuk te bevestigen. ‘Jij verdient iemand die smoor is op jou en je overspoelt met de liefde die je verdient. Ik wou dat ik kon toveren, maar ik ben geen K3-tje in Wonderland. Ik zet een stapje opzij’, klonk het.

Waarop Nick en Christophe er eentje gingen drinken. Op de vriendschap.

Uitkomst: uit elkaar

Winnie & Jonah: Bestaan sprookjes dan toch?



Het was en is alsof de bruiloftsklokken van Willy Sommers nog steeds aan het luiden waren, toen Winnie en Jonah aan hun beslissingsmoment toe waren. Glorie halleluja, zalige euforie. En zeggen dat die twee zelf vonden dat ze al eens van hun roze wolkje waren gekomen. Intelligente, nuchtere wezens in het dagelijkse leven, haast puberaal verliefde koppels in deze’ Blind Getrouwd’. Zalig voor de kijker uiteraard. Die kreeg een ongegeneerde inkijk toen de twee hun trouwfoto’s kregen.

‘Jonah maakt me echt gelukkig. We beleven hetzelfde avontuur. Dat is maf en ongelooflijk’, vatte Winnie het samen. En tegen Johan voegde ze daar aan toe: ‘Dat mag nooit stoppen. Dit zal nooit stoppen!’.

Emo-man Jonah moest weer een paar keer zijn tranen weg dippen. Kan moeilijk anders als je je speech begint met deze zin: ‘Winnie, schattie, ik weet nog hoe jij binnenkwam. Dat was echt een engel die binnen wandelde. Die eerste lach was volledig raak. Ik ben echt smoorverliefd op u. Jij bent het laatste puzzelstukje dat ik aan het zoeken was’. En, zoals we Jonah inmiddels kennen, kon hij ook weer verrassen. Met een fijn cadeau voor zijn vrouw. Waarop Winnie ook haar liefde openbaarde. ‘Ik ben zo gelukkig. Dat kan ik niet uitleggen. Ik kijk er naar uit om alles met u te delen’.

Resultaat: zetten relatie verder

Laura & Sonny: hij was haar duidelijk beu



Bij Laura en Sonny was er van euforie weinig sprake. Eerder de kille afronding van een avontuur dat veel belovend was, maar niet uit de startblokken kwam. Eerst wilde hij wel, maar hield zij de boot af. Al vond zij hem op het huwelijksfeest wel ‘een tijger’. En sliepen ze de eerste nacht ‘lepeltje-lepeltje’. Maar op Bali stokte de machine. De chaoot Laura bleek ook behept met ergerlijk gedrag, introvert, in zichzelf gekeerd. Wat Sonny ook deed, zij speelde niet meer mee.

Terug thuis bloeide Laura wel weer open, maar klapte Sonny dan weer toe. Het was toen al ‘over & out’ wat hem betrof. En hij verkocht haar een koekje van eigen deeg. Hij werd klinisch, cool en afstandelijk. Pijnlijk om dat als kijker zo mee te beleven.

Op het stadhuis van Turnhout vatte Laura het nog positief samen. ‘Als het aan mij lag zou ik verder gaan. Al zijn er nog geen gevoelens. Ik ben geen opgever. Toch bedankt’, klonk het. Het antwoord van Sonny was klaar en duidelijk. ‘Ik heb mijn best gedaan. De laatste twee weken zat het er niet meer in. Mijn excuses’, maakte hij duidelijk.

Uitkomst: uit elkaar

Tati en Lothar: Zelfs bruidsboeket oogde triest

Het beslissingsmoment van Tati en Lothar, waar de twee te melden hadden wat iedereen al wist, namelijk exit huwelijk, was veruit nog het mooiste wat we van dit duo dit uur te zien kregen. Voordien was het alweer tristesse te koop. Lothar die nog eens duidelijk maakte dat hij niet met een supergevoel kon terugkijken op dit avontuur omdat hij gewoon geen kans had gekregen van zijn partner. Het afscheid aan het tijdelijke verblijf van de twee sprak boekdelen. ‘Ik denk dat dit het is’, klonk het , terwijl ze het zielig, verschrompeld bruidsboeket meenam. Triest einde.

Resultaat: gescheiden

