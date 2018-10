Slecht rijgedrag van Ben Weyts blijkt promostunt voor veilig verkeer: “Soms moet je een beetje durven overdrijven om iets aan te tonen” KD

22 oktober 2018

19u12

Bron: VTM 12 TV Ben Weyts belandde vandaag in het oog van de storm op sociale media. In een online video was te zien hoe de minister van Mobiliteit tegen een lage snelheid over het middenvak op de autosnelweg tufte. Zonet werd duidelijk dat het om een actie van ‘Make Belgium Great Again’ gaat.

Op dinsdag 23 oktober kaart het programma namelijk de allergrootste ergernis van de Belgen in het verkeer aan: middenvakrijden. Om dat probleem ‘van de baan te krijgen’ sloegen Frances en minister Weyts de handen in elkaar.

Middenvakrijden is de grootste ergernis van de Belgen op de weg. Het is niet enkel irritant, het zorgt ook voor extra gevaar en filevorming. De ploeg van ‘Make Belgium Great Again’ vond het dus hoog tijd voor een oplossing. “Soms moet je een beetje durven overdrijven om iets aan te tonen”, weet Frances. En dus ging ze nét dat tikkeltje verder om de boodschap duidelijk te maken. Zo ver dat minister Ben Weyts bereid was om zichzelf op te offeren voor het goede doel. “Dit wordt mijn politieke ondergang”, grapte hij. “Of ik klaar ben om wat bagger over mijn hoofd te krijgen? Ik ben wel wat gewoon. En het is voor het goede doel.” Hoe hun plannetje precies tot uitwerking kwam, is op dinsdag 23 oktober 2018 te zien in ‘Make Belgium Great Again’.

Campagne

Weyts, die in 2015 zelf nog een campagne lanceerde tegen het fenomeen ‘middenvakrijders’, reed afgelopen vrijdagnamiddag met zijn dienstwagen op de E19 van Antwerpen naar Brussel. Een attente lezer merkte samen met zijn passagier de nummerplaat op en verbaasde zich over het feit dat een minister op de middelste rijstrook bleef rijden. Pas na een volle minuut rijdt de BMW naar rechts om de afrit naar de snelwegparking te nemen. Volgens de filmers reed de auto toen al minstens twee minuten op de middelste rijstrook. De passagier filmde uiteindelijk hoe minister Ben Weyts zelf uit de wagen stapte.