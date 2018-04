Slecht nieuws voor Tristan in 'Gevoel Voor Tumor': de kanker is terug MVO

30 april 2018

07u03

Bron: één 0

Gisteren kreeg Tristan enorm slecht nieuws in één-reeks 'Gevoel Voor Tumor'. Hij was net op vakantie in Italië met Hanne, toen zijn neus plots begon te bloeden. De twee keerden zo snel mogelijk terug naar België, waar hun ergste vermoeden werd bevestigd: de kanker van Tristan is teruggekeerd. Daarnaast haakt ook zijn stamceldonor last-minute af, waardoor zijn slaagkansen worden teruggebracht naar een angstaanjagende 30%...