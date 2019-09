Slecht nieuws voor Richard Gere: Apple trekt stekker uit nieuwe serie ‘Bastards’ Redactie

04 september 2019

12u48

Bron: ANP 0 TV Een eerder aangekondigde serie met Richard Gere in de hoofdrol wordt voorlopig niet gemaakt. Apple heeft besloten niet verder te gaan met de productie van ‘Bastards’. Dat meldt The Hollywood Reporter.

Het was de bedoeling dat ‘Bastards’ te zien zou zijn op Apple TV+, de aankomende streamingservice van het techbedrijf. De show was gebaseerd op een Israëlisch format, en zou het verhaal vertellen van twee veteranen die wraak nemen als hun beider oude vlam wordt doodgereden.

Apple haalde de productie in eerste instantie na een biedingsoorlog binnen, maar de producenten en de Silicon Valley-onderneming konden het niet eens worden over de toon van de serie. Apple zou daarom hebben besloten ondanks een flinke boete de stekker uit het project te trekken.

Bastards zou de tweede televisieserie in korte tijd zijn waarin Gere een hoofdrol speelt. Hij was dit voorjaar op de BBC te zien met ‘MotherFatherSon’. Het is niet duidelijk of ‘Bastards’ nog aangeboden wordt aan andere zenders of streamingservices.