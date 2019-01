Slecht nieuws voor ‘Game Of Thrones’-fans: trailer heeft niets met de serie te maken MVO

28 januari 2019

11u11 0 TV Fans moesten lang wachten op de eerste trailer van het laatste ‘Game Of Thrones’-seizoen, maar zelfs nu die er is, weten we niets over het verloop van de reeks. Volgens actrice Sophie Turner heeft het filmpje namelijk niets met de serie te maken.

Dat ontdekten enkele fans na het beluisteren van een interview met de actrice. Zij liet zich enkele maanden geleden al ontsnappen dat “er een promo werd opgenomen waarin ze een groot beeld van zichzelf te zien kreeg”.

“Het was gigantisch. Ik wilde het in mijn tuin zetten na de opnames, maar ze wilden het niet laten verschepen van Ierland naar New York, dat is jammer.” Daarna ging ze verder: “Dat promofilmpje had totaal geen betrekking tot de gebeurtenissen in het laatste seizoen. Het was gewoon reclame.”

De trailer inspireerde al vele theorieën over de verhaallijn van seizoen 8, maar die moeten nu helaas opgeborgen worden. Eigenlijk is dat nieuws niet verrassend, gezien zender HBO er alles aan doet om het plot zo geheim mogelijk te houden. Wat er dan wél staat te gebeuren krijgen we pas in april te zien, wanneer ‘Game Of Thrones’ opnieuw in première gaat. Ook het zevende seizoen van de reeks werd trouwens aangekondigd met een trailer die niets met de gebeurtenissen in het seizoen te maken had.