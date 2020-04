Slecht nieuws voor ‘Friends’-fans: reünie wordt waarschijnlijk uitgesteld tot 2021 MVO

08 april 2020

16u46

Bron: Sun 0 TV Jammer maar helaas: de coronacrisis gooit ook roet in het eten voor wie hoopte op een snelle ‘Friends’-reünie. Gezien de streamingdienst HBO MAX niet zoals gepland in mei gelanceerd kan worden, zal hét paradepaardje waarmee men wilde uitpakken waarschijnlijk ook uitgesteld worden. Dat kan zelfs duren tot 2021.

We zaten er al zo lang op te wachten en nu moeten we nóg langer op onze honger blijven zitten. “Het was al moeilijk genoeg om Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow en David Schwimmer in maart samen te krijgen voor de opnames”, zegt een insider in de Britse krant The Sun. “Als de lancering niet zoals gepland kan doorgaan zullen ze alles noodgedwongen moeten uitstellen tot volgend jaar. Er zijn simpelweg geen data meer vrij waarop we hen dit jaar nog allemaal samen kunnen krijgen. En realistisch gezien kan er niet meer gefilmd worden voor de zomer... Dan is de rekening snel gemaakt.”

Acteur Matt ‘Joey’ LeBlanc insinueerde echter dat een deel van de opnames voor de reeks al achter de rug zijn. “Voornamelijk de productie van de show is uitgesteld”, meent hij. Maar zelfs dat betekent niet dat we de ‘Friends’-reünie alsnog in mei te zien zullen krijgen. De productie zal naar alle waarschijnlijkheid uitgesteld worden tot de lancering van HBO MAX. Gezien het bedrijf daarvoor een groot event zal willen organiseren, zit de kans erin dat het sowieso 2021 wordt.

De langverwachte ‘Friends’-special wordt géén nieuwe aflevering van de show. Wel een praatprogramma waarin alle acteurs nog een keertje samenzitten en terugblikken op ‘die goede oude tijd’.