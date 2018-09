Slecht nieuws voor de fans: ZES zendt 'Mooi en Meedogenloos' dan toch niet uit TDS

02 september 2018

18u01

Bron: ZES 20 TV The Bold and the Beautiful zal dan toch niet te zien zijn op ZES vanaf morgen, maandag 3 september. De zender heeft zopas beslist om de uitzendrechten voor Vlaanderen niet aan te kopen, omdat er geen finaal akkoord over de voorwaarden is gevonden met de Amerikaanse rechtenhouder.

Toch verdwijnt de reeks door de beslissing van ZES niet van de Vlaamse tv-schermen. De seniorenzender Eclips TV blaast het programma immers wél nieuw leven in. ‘Mooi en Meedogenloos’ krijgt er vanaf morgen 3 september een plaatsje tussen oude VRT-reeksen zoals ‘Kapitein Zeppos’, ‘De Kat’ en ‘Stille Waters’. ‘Mooi en Meedogenloos’ verdween een tijdje terug van het kleine scherm toen Fox besliste om de reeks niet langer uit te zenden.

'Mooi en Meedogenloos' kwam in de Verenigde Staten voor het eerst op het scherm op 23 maart 1987 en is ondertussen al een van de meest gelauwerde, bekroonde en bekeken soapseries ter wereld. De spraakmakende soap wordt uitgezonden in meer dan 100 landen en wordt wereldwijd gevolgd door miljoenen kijkers. 'Mooi en Meedogenloos' heeft bovendien het Guinness World Record van meest populaire daytime soap op zijn naam staan.