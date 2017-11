Slagroomgevecht, een aanzoek en ruzie: het leukste uit 10 jaar 'Boer zkt Vrouw' Nu is het wachten op 'Boer zkt Vrouw Internationaal' met Dina Tersago en An Lemmens KDL

Vanmorgen raakte bekend dat Dina Tersago en An Lemmens komend voorjaar enkele Belgische boeren die naar het buitenland emigreerden aan een Vlaams lief willen helpen in 'Boer zkt Vrouw Internationaal'. Dat het feelgood-televisie wordt, mag wel duidelijk zijn na de vele leuke beelden die tien jaar 'Boer zkt Vrouw' in België opleverde. Een overzichtje!

In het laatste seizoen van 'Boer zkt Vrouw' had Geoffrey een grote verrassing in petto voor boerin Nathalie. Hij vroeg haar ten huwelijk! In de zomer van 2015 trouwden ze, en sinds september bestaat hun gezinnetje uit drie personen want ze kregen een dochtertje: Lexi.

Boer Fons maakte in 2014 kennis met een vismes

In Duitsland kregen Connie en Ingrid in het vijfde seizoen van 'Boer zkt Vrouw' een initiatie nordic walking.

In seizoen 5 van 'Boer zkt Vrouw' kwam briefschrijfster Eline kwam haar brief persoonlijk afleveren bij boer Kristof. En dat deed het hart van Kristof duidelijk sneller slaan.

Marie-Harry en Wim hadden in het vierde seizoen van 'Boer zkt Vrouw' een onverwachte ontmoeting tijdens hun wandeling langs de Nijl.

In seizoen 3 bakte boer Kris bakt niet alleen taarten, maar ook poetsen: er werd hevig gestoeid met opgeklopte room.

Op de Dominicaanse Republiek was de romantiek ver zoek tussen Sophie en Filip in seizoen 4 van 'Boer zkt Vrouw'.