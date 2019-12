Slachtoffer prins Andrew vanavond in Telefacts: “Ik werd doorgegeven, zoals een bordje met fruit” LV

10u54 12 TV Telefacts zendt vanavond het veelbesproken interview uit met Virginia Roberts Giuffre (35), de vrouw die als tiener ten prooi viel aan de misbruikpraktijken van Jeffrey Epstein en prins Andrew (59). In het interview doet ze haar boekje open over hoe ze onder dwang seks had met de Britse royal.

Giuffre beweert dat ze tot drie keer toe gedwongen werd om seks te hebben met Andrew. Aangezien ze toen nog maar 17 jaar oud was, gaat het niet alleen om mensenhandel, maar ook om pedofilie. “Het begon bij Epstein, en sindsdien werd ik doorgegeven, zoals een bordje met fruit. Die mannen zagen ons niet als mensen, maar als speelgoed”, vertelt ze onder meer. De getuigenissen van Virginia in het BBC-interview deden heel wat stof opwaaien, en de documentaire wordt vanavond dus ook op VTM uitgezonden.

De Britse prins probeerde de aantijgingen te ontkennen in een apart interview met de BBC in november, maar dat verliep rampzalig. De avond uit met Virginia kon Andrew zich niet herinneren, maar hij was wel samen met haar op foto’s te zien. Hij werd dan ook meteen na de uitzending gedwongen om al zijn openbare functies neer te leggen.

‘The Prince and the Epstein scandal’, vanavond op 21u45 op VTM.