Sixpack valt in de smaak: kalender Staf en Mathias krijgt herdruk SD

03 oktober 2018

15u35

Bron: VTM 0 TV Staf en Mathias Coppens spannen hun buikspieren nog eens aan. Uit dankbaarheid, want alle exemplaren van hun speciale kalender voor Rode Neuzen Dag zijn verkocht.

Omdat de opbrengst sowieso integraal naar het goede doel gaat, komt er nu een tweede druk van het collector’s item. Kruidvat Fotoservice laat extra exemplaren maken en die zijn vanaf 4 oktober alleen online te bestellen via kruidvat.be. Kostprijs blijft 7 euro, een bedrag dat volledig gaat naar de derde editie van Rode Neuzen Dag, de actie van VTM, Qmusic en Belfius met als centrale thema hulp aan jongeren met psychische problemen specifiek op school. Want daar brengen ze het meeste van hun tijd door en is de nood aan hulp dan ook groot.

Staf en Mathias zijn met hun lichaam van Coppens een heel jaar lang te bewonderen op de kalender, met elke maand een voor en na foto. Twaalf keer twee verschillende foto’s dus met telkens een beeld van voor de grondige renovatie van hun lichaam, en één daarna waarop de broers een overduidelijke sixpack hebben. De kalender was één van de opdrachten die de broers zichzelf gaven voor het nieuwe seizoen van 'Het Lichaam van Coppens'.

Voor de foto’s van de kalender haalden Staf en Mathias inspiratie uit bestaande foto’s en poses van halfnaakte bekendheden, zoals Beyonce, Ronaldo of Miley Cyrus. Maar er zijn ook knipogen naar bekende kunstwerken.

Meer info over de actie vind je op www.rodeneuzendag.be.