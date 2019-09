Siska woont een BDSM-sessie bij: “Eigenlijk ben ik als meester strafbaar voor het toebrengen van slagen en verwondingen” MVO

17 september 2019

22u33 0 TV Heftige situaties in ‘Durf Te Vragen’. In het Fetish Café woont Siska voor het eerst een BDSM-sessie bij. Eerst voelt ze zich wat gegeneerd, maar al snel trekt ze grote ogen.

“Welkom in onze Dungeon”, klinkt het. Siska krijgt meteen een heel schouwspel te zien. Ze mag toekijken hoe een koppel aan hun BDSM-sessie begint. “We beginnen met spanking, om de billen op de warmen en het bloed te laten doorstromen”, klinkt het. Wanneer ze vraagt of het normaal is dat ze gêne voelt, wordt ze gerustgesteld. “Voor de eerste keer is dat begrijpelijk, maar ze zijn het gewoon dat er naar hen wordt gekeken. Je krijgt gewoon het gevoel dat je getuige bent van iets heel intiems. Pijnlijk soms ook, maar dat is met liefde gedaan, en dat mag je nooit vergeten.”

Siska legde ook een prangende vraag voor: van welk vooroordeel worden de BDSM-liefhebbers ambetant? “Mensen denken soms dat we allemaal barbaren zijn”, klinkt het. “Maar dat is helemaal niet zo. We hebben wel degelijk gevoelens, zéker de dominante partijen ook.”

Gaan ze het ook nog doen als ze tachtig zijn? “Ja hoor”, klinkt het lachend. “Als ik niet uiteen val!” of: “Wij kennen mensen die op leeftijd zijn en het nog altijd doen. Ik vind dat bemoedigend.”

Maar is het dan strafbaar? “Tot op de letter van de wet eigenlijk wel ja”, is het verrassende antwoord. “Als meester ben ik strafbaar voor het toebrengen van slagen en verwondingen, ook al is het met onderlinge toestemming. Boksers mogen dat wel, maar wij niet.”