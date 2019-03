Siska Schoeters voorspelt de babytoekomst van Peter Van de Veire: “Gij gaat wenen” TK

11 maart 2019

08u52 0 TV In ‘Schoeters en Bellen’, een podcast van Eén, hoort Siska Schoeters acht bekende tv-makers van de bovenste plank helemaal uit. In de eerste aflevering kwam Peter Van de Veire langs, die het onder meer had over gezinsuitbreiding, de moeilijke beginjaren van MNM en zijn flater op de Radio 2 Zomerhit.

Binnen een paar maanden wordt Peter opnieuw vader. Valt dat te combineren met de ochtendshow? Siska denkt alvast van niet:

Over baby’s gesproken: de beginjaren van MNM verliepen allerminst vlekkeloos. Peter kreeg heel wat persoonlijke kritiek, iets waar hij het heel moeilijk mee had.

Gevraagd naar het gênantste moment uit zijn carrière, vertelt Peter Van de Veire het verhaal van de verkeerde enveloppe bij de Radio 2 Zomerhit. “Ik was razend toen.”

Siska belt ook nog even met Miguel Wiels en vraagt hem hoe Peter Van de Veire nu écht is in het dagelijkse leven.