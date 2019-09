Siska Schoeters verkent BDSM met 21-jarige Alana: “Het gaat niet om de pijn, maar om de macht” TDS

16 september 2019

22u53

Bron: VRT 4 TV In de derde aflevering van ‘Durf te vragen’ duikt Siska Schoeters (37) in de wereld van BDSM, een seksuele beleving waarbij het geven en ontvangen van pijn. Ook staan dominantie en onderdanigheid centraal. Tijdens het programma ontvangt Siska Schoeters zeven Vlamingen die aan BDSM doen én onderwerpt ze hen ook aan allerlei gedurfde vragen.

Eén van hen is Alana Hurxkens. Alana raakte op 11-jarige leeftijd geïnteresseerd in de BDSM-scene en dan vooral in de kledingstijl. Alana is vandaag nog maar 21, maar wou net daarom meedoen aan ‘Durf te Vragen’, om te laten zien dat BDSM niet alleen iets is voor oudere mensen. Ze was gisteren al te gast in ‘Vandaag’, waar ze vertelde dat het niet echt draait om elkaar pijn doen, zoals de meeste mensen denken. “Het is voor mij niet de pijn, maar het machtsspel erin”, klinkt het. “Proberen de macht te krijgen en kijken wie verliest. En er een spelletje van maken, een soort wedstrijdje.”

“Ik heb heel spontaan ontdekt dat ik van BDSM hou”, aldus Alana. “Terwijl ik naar porno keek, zoals iedereen. Fantasieën die geen fantasieën bleven. Ik heb er ook altijd open over gepraat, ik ben heel open opgevoed. Er was geen taboe rond seks. Ik kan zowel de dominante als de onderdanige persoon zijn, en mijn vriend ook, dus dat komt goed uit. Dat hangt af van hoe we ons voelen die dag. En als we allebei dominant willen zijn, dan vechten we dat uit he!”, lacht ze.

Het is ook niet zo dat ze er gewond door raakt. “Het ergste dat ik eraan overgehouden heb zijn wat blauwe plekken en een snede omdat ik op het nachtkastje ben gevallen, maar dat was mijn eigen fout, want ik viel gewoon van het bed.”

“Bijna iedereen doet wel eens aan BDSM”, aldus Siska. “Het gaat om alle klassen, van arbeiders tot ministers. Ik ben er zeker van dat er mensen in deze kamer zitten die aan BDSM doen. De meesten dingen die je ervoor nodig hebt vindt je blijkbaar gewoon op bol.com!”

Wat is BDSM eigenlijk? De afkorting staat voor bondage en discipline, dominantie en submissie, sadisme en masochisme. In BDSM is er een onderscheid tussen de meesters (doms) en de onderdanigen (subs). Mensen die wisselen tussen beide, zijn switch.

Tijdens de aflevering trekt Siska onder meer met meester Lodewijk en sub Amanda naar een BDSM-club. Met Sarina praat Siska over hoe zij BDSM heeft ontdekt, en gaan ze bijzondere spulletjes shoppen in een doe-het-zelfzaak. En Siska leert via een online test of BDSM ook iets voor haar zou kunnen zijn.

‘Durf te vragen’, dinsdag 17 september om 20u40 op Eén.

Ook deze mensen komen aan bod:

Mary-Ann (28 jaar, Antwerpen)

Mary-Ann heeft altijd al interesse in BDSM gehad, maar door de vaak negatieve vooroordelen heeft het lang geduurd voordat ze er effectief mee aan de slag ging. “Als er over zo’n dingen wordt gepraat, is dat altijd in een heel negatief daglicht. Toen ik merkte dat het zaken waren die me interesseerden, dacht ik meteen ‘oei, er zal iets serieus mis met me zijn’. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet waar is.” Of het nu om gender of BDSM gaat, Mary-Ann houdt niet van hokjes. Zo is ze, afhankelijk van het moment, de ene keer onderdanig en de andere keer dominant.

Dirk (48 jaar, Antwerpen)

Toen Dirk als 21-jarige BDSM ontdekte, had hij het gevoel dat hij thuis kwam. Intussen is BDSM een ware levensstijl voor hem geworden. Hij speelt naar eigen zeggen niet dat hij meester is, hij ís een meester. Dirk steekt zijn liefde voor BDSM dan ook niet weg en heeft het BDSM-teken zelfs op zijn arm getatoeëerd.

Christin (41 jaar, Turnhout)

Christin ontdekte spelenderwijs tijdens een barbecue met vrienden dat ze van pijn houdt. In het begin schrok ze er van. Ze vond zichzelf niet normaal, totdat een psychiater haar erop wees dat er wel meer mensen kicken op pijn. Nu kan Christin zich een leven zonder BDSM niet meer voorstellen.

Lodewijk (37 jaar) en Amanda (29 jaar) (Antwerpen)

Lodewijk en Amanda zijn ervan overtuigd dat wanneer ze 80 jaar zijn, ze nog altijd even verliefd zullen zijn. Hun geheim? Een 24/7 sub dom-relatie. BDSM beperkt zich bij het koppel niet enkel tot de slaapkamer of de kerker van het Fetish Cafe. Ze zijn van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat elkaars meester en slavin.

Sarina (45 jaar, Hasselt)

Sarina is stapsgewijs en via een jeugdliefde in de BDSM-scene terecht gekomen. Momenteel zit ze in een liefdevolle relatie, waarin er zowel plaats is voor romantiek als voor het klappen van de zweep.