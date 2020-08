Siska Schoeters te gast in ‘Het Huis’: “Ik heb helemaal niet gehuild, ze hebben daar zeker tranen op geplakt” SDE

27 augustus 2020

06u45

Bron: Eén 0 TV Dit najaar ontvangt Eric Goens (51) opnieuw een hoop bekende figuren in ‘Het Huis’ voor een indringend en persoonlijk gesprek. Ook Radio 2-presentatrice Siska Schoeters (38) zit daarbij. Dat verklapte ze zelf in een aankondigingsfilmpje voor het najaar op Eén.

Naar welke programma’s kijkt Siska Schoeters uit dit najaar? Dat was de vraag die ze moest beantwoorden. ‘Het Huis’ bleek hoog op de lijst te staan. “Ik lees al eens graag de boekskes, maar je weet nooit of dat echt waar is of niet”, vertelt ze. “Maar als er iemand in ‘Het Huis’ van Eric Goens is geweest, heb je wel het gevoel dat dat een eerlijk, oprecht portret is. Dat vind ik er heel tof aan. Het is lang en ze nemen er hun tijd voor.”

Maar naar welke afleveringen kijkt ze dan uit in het bijzonder? Eerder raakte al bekend dat Mathieu Terryn van Bazart, Jacques Vermeire, Elodie Ouedraogo en André Hazes Jr. op bezoek kom in het huis. “Ik kijk uit naar Elodie, naar Mathieu en ook naar mijn eigen aflevering", klinkt het enthousiast, waarmee Siska verklapt dat zij als vijfde BV naar ‘Het Huis' afzakt. “Ik ben benieuwd wat Goens van mijn montage heeft gemaakt. En voor alle mensen die het willen weten: ik heb helemaal niet gehuild. Die heeft daar zeker tranen op geplakt. Dat is niet echt.”