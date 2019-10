Siska Schoeters ruilt Radio 2 even voor Radio Maria Redactie

15 oktober 2019

00u00 0 TV Moet het celibaat niet afgeschaft worden? Wanneer was u voor het laatst verliefd? En heeft de paus altijd gelijk? Nadat Siska Schoeters (37) de voorbije weken onder meer aan moslima's, BDSM'ers en mensen met dwerggroei gedurfde vragen stelde, is het vanavond de beurt aan priesters.

Daarnaast gaat de Radio 2-Madam in 'Durf te vragen' ook even aan de slag bij Radio Maria en meldt ze zich aan in de gevangenis van Brugge, waar priester Antoon elke dag langsgaat. Siska volgt ook een dag de hipste pastoor van Vlaanderen: priester Wim.

'Durf te vragen'

Eén

20.40 uur