Siska Schoeters krijgt pijnlijke boodschap van Tomas De Soete in 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' KDL

21u45

Bron: VTM 12 Medialaan Siska Schoeters kreeg een boodschap van Tomas De Soete in 'Hoe zal ik het zeggen?'

Tomas De Soete is het beu dat zijn vriendin Siska Schoeters altijd commentaar geeft op zijn rijstijl: "Ze ziet gevaar waar er geen is en dan begint ze te roepen. Ik schrik daarvan. Dat is pas gevaarlijk." Tomas vond het dan ook hoog tijd om Siska te laten voelen hoe irritant dat is. Wanneer zij denkt samen met chauffeur Bert mee te doen aan een opname van een Vlaamse versie van Carpoolkaraoke, pikken de twee een lifter op. En die lifter heeft heel wat aan te merken op Berts rijstijl: "Je schakelt heel raar. Pas op in de bochten. Houd je beide handen op het stuur. Opgelet voor tegenliggers." De man doet Siska aan iemand denken: "Je bent net zoals ik. Mijn vriend klaagt daar altijd over."

Ook een aantal onbekende Vlamingen hadden opnieuw een boodschap die ze wilden delen. Yorne zit al acht jaar met een zeer belangrijke boodschap: hij is homo. Zijn beste vriendin Shana weet het al, maar nu wil hij ook Shana’s mama Nancy en vriend Ignace de waarheid vertellen. Enig probleem: "Ik wil het al heel lang zeggen, maar ik krijg het niet over mijn lippen." Gelukkig krijgt hij hulp van Jens. Nancy en Ignace krijgen de boodschap vanop grote hoogte.