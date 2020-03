Single mama Davina zet ‘Blind Gekocht’ voor een uitdaging: "Een huis voor € 150.000, dat zoeken veel mensen" Jacob De Bruyne

25 maart 2020

00u00 0 TV Een instapklare woning in het Kortrijkse met twee slaapkamers en een tuin. Veeleisend is alleenstaande mama Davina (30) niet in 'Blind gekocht'. Tot de makelaar haar budget hoort. Aankoop en verbouwing moeten voor Davina gebeuren binnen een budget van 150.000 euro. "Ik schaam me niet voor mijn budget."

Vorig jaar maakte 'Blind gekocht'-makelaar Bea Vandendael zes koppels gelukkig door met hun zuurverdiende spaarcenten een huis te kopen zonder dat ze het op voorhand zagen. Maar wanneer Davina, rond de eettafel van haar ouderlijk huis, met een haast verontschuldigend lachje het budget voor haar droomwoning uitspreekt, lijkt Vandendael water te zien branden. Even blijft het stil. "Dat gaat niet makkelijk zijn", reageert de makelaar uiteindelijk. "Ik heb nog nooit een huis gekocht voor 150.000 euro, ik weet zelfs niet of het kan."

Op de zolderkamer

Nadat vorig seizoen uitsluitend jonge koppels deelnamen aan 'Blind gekocht', opent de nieuwe reeks dus met een iets specialere opdracht. Uitzendconsulente Davina (30) zoekt samen met haar zesjarig zoontje Alex een woning in de buurt van Kortrijk. Na een stukgelopen relatie verhuisde de jonge mama noodgedwongen terug naar het rijhuis van haar ouders, waar ze samen met haar zoon en haar zus een zolderkamer deelt. "Gezellig is het wel, maar privacy hebben Alex en ik niet", zegt Davina. "Ik moet er ook niet weg. Mijn ouders vingen me na de relatiebreuk heel liefdevol op en Alex is graag bij zijn grootouders. Maar ik vind het toch moeilijk. Ergens voel ik dat deze situatie niet hoort."

Een jaar lang ging er geen dag voorbij zonder dat Davina online naar huizen zocht, maar eentje bezoeken deed ze nooit. "Ik durfde het niet", zegt ze. "Ik dacht dat er altijd wel een addertje onder het gras zou zitten dat ik niet zou zien, verborgen gebreken die ik met mijn budget niet kon oplossen. Bovendien was ik bang voor wat ik zou aantreffen. Ik zou het te confronterend vinden. Dat is ook de reden dat ik me heb ingeschreven voor het programma: volgens mij is er op deze manier net iets meer mogelijk met mijn budget."

Het contrast met Jan en Flo, het jonge koppel dat ook aan bod komt in de eerste aflevering, kan nauwelijks groter zijn. Het hippe duo zoekt een vrijstaande woning in de Brusselse groene rand en heeft daarvoor 430.000 euro veil. Bijna het driedubbele van Davina.

Huizenjagers-fortuinen

"Maar ik schaam me niet voor mijn budget", aldus de jonge vrouw. "Veel mensen zitten in mijn situatie en volgens mij is het bedrag ook helemaal niet zo uitzonderlijk voor iemand van mijn leeftijd die single is. Dat is toch wat ik hoor in mijn omgeving. Soms val ik achterover als ik zie welke budgetten er bijvoorbeeld rondgaan in 'Huizenjagers'."

Davina stak ook niet ál haar spaarcenten in het programma. "Ik ben nog jong en wil ook nog leven", zegt ze. "Ik wil af en toe eens op reis kunnen gaan of iets doen met vriendinnen, maar vooral mijn zoon een fijn leven bezorgen."

"In het programma is meer mogelijk dan in het dagelijkse leven"

Vorig jaar kreeg 'Blind gekocht weleens kritiek van de kijkers. De vaak verregaande verbouwingen zouden niet in verhouding staan tot het beperkte budget dat daarvoor was voorzien. "Die bedenkingen hebben we ter harte genomen", aldus 'Blind gekocht'-presentatrice Dina Tersago, die ondanks haar exclusief contract bij VTM toch een uitstapje naar VIER kon maken. "We gaan dit jaar dan ook duidelijker laten zien dat we voor het gegeven budget heus niet alles kunnen verbouwen en tonen ook uitdrukkelijker de ruimtes die niet onder handen werden genomen." Tegelijk wijst Tersago op de deuren die het programma opent. "Er is net iets meer mogelijk dan in het dagelijkse leven, daar gaan we niet flauw over doen. We krijgen van bepaalde leveranciers projectkortingen. Maar beschouw het als een verzachtende factor voor de deelnemers die hun lot en al hun spaarcenten volledig in onze handen leggen en weken of maanden in spanning moeten wachten op het resultaat." (DBJ)

