Simone uit ‘Temptation Island' biecht op: “Ik vond het er niet leuk” SDE

14 april 2020

08u10

Bron: TAGMAG 0 TV Afgelopen vrijdag maakte de Nederlandse Simone samen met haar partner Zach haar opwachting in ‘Temptation Island’. De twee vervingen Melissa en Gianni, die vanwege geheime gsm’s naar huis gestuurd werden. In TAGMAG vertelt Simone echter al dat ze haar verblijf in Thailand niet zo leuk vond.

In de voorbije aflevering van ‘Temptation Island’ was te zien hoe de net aangekomen Simone meteen in de smaak viel bij de mannelijke vrijgezellen. Toch beleefde ze zelf niet al te veel plezier aan haar deelname, geeft de Nederlandse toe aan TAGMAG. “Ik denk dat iedereen het anders beleeft, maar ik vond het niet leuk”, klinkt het. “Waarom? Ik ben iemand die snel gestrest is en op het eiland kon ik met niemand van mijn naasten mijn gevoelens delen. Dat maakte het extra moeilijk. Voor mij was dit een eenmalige ervaring, een eye opener en een mindfuck.”

Verder verklapt de Nederlandse kapster nog dat zowat alle koppelmeisjes schrik hadden om negatief over te komen op tv. “Ik ook hoor, maar ik sta wel sterk in m’n schoenen, anders zou ik niet aan zo’n programma kunnen meedoen”, laat ze nog weten.

