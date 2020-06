Simon Cowell uitgejouwd door publiek in ‘America’s Got Talent’: 12-jarig meisje moet twee keer opnieuw beginnen LOV

Dat Simon Cowell (60) hard kan zijn, is geen geheim, maar in de laatste aflevering van 'America's Got Talent' was het jurylid genadeloos voor de 12-jarige Ashley Marina. Zijn commentaren werden op lui boegeroep van het publiek onthaald.

Ashley vertelt voor de camera hoe het haar droom was om op het podium van ‘America’s Got Talent’ te staan. Eentje die in vervulling kwam met haar auditie voor juryleden Sofia Vergara, Howie Mandel en Simon Cowell. Alleen was die laatste wel erg kritisch voor het meisje.

Toen ze het lied ‘Anyway’ bracht, besloot Simon dat de muziek te overheersend was. “Heb je een tweede nummer voorbereid?” vraagt hij. Ashley liet dan weer het beste van haar stembanden horen met ‘Opportunity’, a capella dan wel, op vraag van Cowell.

Herkansing

“Ik denk dat je vandaag de verkeerde liedjes hebt meegenomen”, begint Simon na de herkansing van Ashley. Een opmerking die op oorverdovend boegeroep van het aanwezige publiek werd onthaald. Daar trekt Cowell zich natuurlijk niets van aan. Jurylid Sofia Vergara stelde voor om de tiener een derde kans te geven, dus besloot het panel haar backstage een ander lied te laten voorbereiden.

Wanneer Ashley later terug het podium opklimt, vertelt ze dat ze heeft besloten om een zelfgeschreven nummer te brengen, nadat de voorstellen van producers backstage haar niet konden bekoren. “Ik weet dat ik dit lied kan, want ik heb het voor m'n vader geschreven.” En die zal ongetwijfeld trots zijn geweest op het doorzettingsvermogen van zijn dochter. Jury en publiek bleven verweesd achter na het emotionele optreden van het meisje. “Ik denk dat we nu eindelijk de echte Ashley hebben ontmoet", reageert Cowell, voor de juryleden besluiten dat ze door mag naar de volgende ronde.