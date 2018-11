Simon Cowell strikt ABBA voor nieuw seizoen ‘The X Factor’ TDS

17 november 2018

15u12

Bron: Daily Star 1 TV Niemand minder dan ABBA-leden Benny Anderson en Bjorn Ulvaeus maken binnenkort hun opwachting bij ‘The X Factor’. Simon Cowell, bedenker van de Britse talentenjacht, wist hen dan ook te strikken voor een uniek optreden.

‘The X Factor’ kampt de laatste jaren met tegenvallende kijkcijfers, en daar wil de organisatie graag verandering in brengen. Simon Cowell heeft dan ook een hele ABBA-week op poten gezet, om de release van ‘Mamma Mia! Here We Go Again’ op DVD te vieren. Dé performance waar iedereen nu al uitkijkt: een optreden van Benny Anderson en Bjorn Ulvaeus.

“ABBA is een van de beroemdste bands ter wereld en kan de show een lift geven. Zeker nu ze Benny en Bjorn al aan boord hebben”, vertelt een insider tegen het Britse Daily Star. “De twee zullen de kandidaten van de wedstrijd een masterclass bijbrengen, en ze zullen een optreden afwerken.”

Comeback

ABBA kondigde in april al aan om voor het eerst in 35 jaar tijd met nieuwe muziek te komen. De twee nummers worden eind december uitgebracht, samen met een speciale tv-uitzending van NBC en BBC. Mogelijk krijgen het publiek en de kijkers van ‘The X Factor’ de komende weken dus al een voorsmaakje.

De studiosessies voelden in ieder geval weer als vanouds. “Het was fantastisch toen we allemaal weer in de studio stonden, dat was niet meer gebeurd sinds de jaren tachtig”, aldus de 73-jarige Björn. “Het voelde meteen vertrouwd. We hoefden maar even naar elkaar te kijken en we waren terug.”