Simon Cowell in tranen bij emotioneel weerzien in ‘Britain’s Got Talent’: “Dit betekent alles voor me”

31 juli 2019

11u15

Bron: MetroUK 5 TV Simon Cowell (59) mag dan bekend staan als het norse en strenge brein achter talentenshows als ‘Britain’s Got Talent', toch heeft de man wel degelijk gevoelens. En heel af en toe laat hij ze ook zien. Zoals toen Julia Carlile (17) onlangs op het podium van ‘Britain’s Got Talent: The Champions’ verscheen: Cowell liet zijn tranen de vrije loop. Dat schrijft The Sun.

Simon Cowell en Julia Carlile hebben dan ook een hele voorgeschiedenis. Ze ontmoetten elkaar voor het eerst in 2017. Julia nam samen met haar dansgroepje Just Us deel aan ‘Britain’s Got Talent’. Ze vertelde juryleden Simon, David Walliams, Amanda Holden en Alesha Dixon dat ze het prijzengeld - zo'n 250.000 pond - wilde gebruiken voor een operatie. Julia had namelijk scoliose, een zijdelingse verkromming van de wervelkolom. Als ze niet geopereerd werd, zou ze nooit meer kunnen dansen. De meisjes maakten zo’n indruk dat ze van Alesha een Golden Buzzer krijgen en rechtstreeks naar de halve finale gingen. Helaas konden ze niet winnen.

Maar Simon was Julia niet vergeten. Hij vloog haar naar Amerika en telde 175.000 pond (zo’n 190.836 euro) neer om de jonge danseres te laten opereren.

(lees verder onder het filmpje)

Nu, twee jaar later, staat Julia met haar dansgroep (nu onder de naam MerseyGirls) opnieuw op het podium van ‘Britain’s Got Talent: The Champions’. De beelden van dat optreden zijn nog niet vrijgegeven, maar volgens The Sun werd het een emotioneel weerzien. Simon kon nog net enkele woorden uitbrengen voor hij begon te huilen: “Ik wil het alleen maar hebben over de kracht van één iemand, en verder de vriendschap en de steun die jullie allemaal tonen, en die we zagen de eerste keer dat we jullie ontmoetten", vertelde een duidelijk ontroerde Simon. “Om te zien dat je hier vanavond opnieuw staat... Dat betekent alles voor mij.”

Alesha, die de meisjes in 2017 een Golden Buzzer gaf, was even ontroerd. “Dit deed mijn hart zweven. Simon, ik houd van je, ik houd van wat je voor haar gedaan heb." Ook Julia zelf toonde zich erg gelukkig: “Ik dacht echt dat ik nu thuis zou zitten en nooit meer zou kunnen dansen. Maar hier ben ik dan, terwijl ik salto’s doe met mijn vrienden. Twee jaar geleden kon ik niet wandelen en nu sta ik hier. Simon, dank je. Ik denk niet dat ik ooit zo gelukkig ben geweest als nu.”