Silicon Valley: gekend om z'n innovaties... en vreemde hotelgasten DBJ

21 januari 2020

00u00 0 TV In de derde aflevering van 'Brain Man' trekken Otto-Jan Ham (40) en Bart Van Peer (36) naar het Amerikaanse Silicon Valley, het epicentrum van technologische innovatie in Californië. Hun hotelverblijf zullen ze zich nog lang herinneren.

Otto-Jan en Bart brengen vanavond onder meer een bezoekje aan Jan Rabaey, een West-Vlaamse professor die al jaren verbonden is aan Berkeley, één van de beste universiteiten ter wereld. "Hij doet er onderzoek naar 'neural dust', een soort wolk van microchips waarmee het hele hersenverkeer in kaart kan gebracht worden", vertelt Bart Van Peer, die naast redacteur bij 'De ideale wereld' ook een afgestudeerd fysicus is. "In de toekomst zou je de hersenen zo perfect kunnen lezen, maar ook sturen."

"Het is als in 'The Matrix'", vult Otto-Jan aan. "Je zou een plug in je brein kunnen steken, waardoor je opeens Koreaans kan spreken."

Afranseling

Otto-Jan en Bart zullen zich hun trip naar de Amerikaanse westkust nog lang herinneren. "We zaten daar in wat vermoedelijk het meest crappy hotel van heel Amerika was", vertelt Otto-Jan. "Er kwamen enkel mensen die - laten we het zo zeggen - aan de rand van de maatschappij staan. Toen ik alleen op mijn kamer zat, werd ik opgeschrikt door extreem luide kreten. 'Aaargh! Yes! Yes Sir! Oooh, aaah!' Het ging door merg en been. Mijn buur bleek iemand ingehuurd te hebben om hem een snoeiharde afranseling te geven. Ik stuurde meteen een bericht naar Bart dat hij moest komen luisteren. Toen we nadien samen mijn hotelkamer verlieten, hing iedereen in de hotelgang uit zijn deur om te kijken waar het geluid vandaan kwam. Zij dachten natuurlijk allemaal dat wíj dat koppel waren. (lacht)"

