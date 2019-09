Signaal jarige Batman wereldwijd op gebouwen te zien jv

22 september 2019

07u10

Bron: anp/dpa 1 TV Het beroemde lichtsignaal van Batman is gisteren wereldwijd op gebouwen geprojecteerd. Fans van de stripheld vierden toen Batman Day. Zij delen foto's van het 'Batsignaal' massaal via sociale media. Het vleermuissymbool was onder meer te zien in steden als New York, Tokio, Johannesburg en Rome.

De lichtactie valt samen met een bijzonder jubileum voor de superheld. Die viert dit jaar zijn tachtigste verjaardag. Batman verscheen in 1939 voor het eerst in stripreeks Detective Comics. De misdaadbestrijder in het iconische vleermuispak maakte later ook zijn opwachting in televisieseries, videospelletjes en films als The Dark Knight.