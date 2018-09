Sien Eggers (67), verrassende deelneemster aan ‘Dancing With The Stars’ op VIER: "Ik sta er versteld van hoe snel mijn lichaam recupereert" JR

18 september 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Dancing With The Stars’ wordt pas binnenkort op VIER uitgezonden, maar verrast nu al. Met Sien Eggers als deelneemster! De actrice van onder meer ‘Het Eiland’, ‘Van Vlees En Bloed’ en ‘Eigen Kweek’ vond zichzelf aanvankelijk te oud voor een danswedstrijd op tv, maar na de eerste repetities voelt ze zich als herboren.

Wanneer we Sien spreken, heeft ze net een repetitie van twee uur achter de rug. Maar ze ziet er nog opmerkelijk fit uit. "Energie doseren, dat helpt", zegt Sien in Dag Allemaal. "Vroeger ging ik altijd als een zotte doos tekeer, maar nu vertelt mijn lichaam me vanzelf wel dat mijn energie niet eindeloos is."

Ben je niet bang om kwetsuren op te lopen?

Natuurlijk. Maar wie bang is, krijgt ook slaag, hoor. Ik probeer daar niet aan te denken. En ik doe niets ­ondoordachts.

Je bent de meest onverwachte deel­nemer van de negen. Wat heeft jou doen toehappen?

