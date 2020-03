Sieg en Maureen geven elkaar geen kus en Jens Dendoncker gaat in bad in ‘Blijf uw kot!’ BDB

24 maart 2020

14u37 0 TV VTM en Qmusic slaan de handen in elkaar voor ‘Blijf in uw kot!’. Van 9 tot 12 uur presteren een VTM-schermgezicht en een Qmusic-dj, uiteraard op veilige afstand van elkaar, elke dag samen het programma. Vandaag: Sieg De Doncker geeft z’n vriendin geen kus en Jens Dendoncker gaat in bad.

VTM-presentator Sieg De Doncker en z’n vriendin Qmusic-dj Maureen Vanherberghen namen ‘Ik hou van u’ van Noordkaap onder handen. De zin ‘Geef mij een kus’ werd daarbij toepasselijk vervangen door ‘Geef mij geen kus’.

Is Lies Vandenberghe klaar voor haar debuut als VTM-sportanker volgende week maandag?

Jens Dendoncker geeft een update live vanuit z’n bad.

Lieven Maesschalck, de kinesist van de Rode Duivels, deelt de ultieme sportoefening om thuis te doen.

Maaike Cafmeyer brengt een stukje theater vanuit haar kot.

‘Blijf In Uw Kot’ wordt elke ochtend tussen 9 en 12 uitgezonden en is een samenwerking tussen VTM en Qmusic. Het programma werd opgericht naar aanleiding van de coronacrisis. “Ook bij Qmusic voelen we de nood om te helpen”, verklaarde Robin Vissenaekens, programmadirecteur radio, eerder. “Zoals op radio, gaan we nu ook op tv met mensen praten. We gaan elke voormiddag samen met heel wat huiskamers verhalen delen, vragen beantwoorden of groetjes overbrengen.” Vincent Fierens presenteert, maar elke dag is er ook een bekende gast in de studio - die veilig afstand houdt.