Sieg De Doncker stelt zijn ‘nieuwe’ vriendin voor in ‘Control Pedro’ TK

28 maart 2019

11u59 0

Sieg is nog steeds single en daar wil Pedro voor eens en voor altijd verandering in brengen in ‘Control Pedro’. Een droomvrouw vinden blijkt dan ook niet zo heel moeilijk te zijn. Via het online klusjesplatform Fiverr zijn er namelijk mensen van vlees en bloed die hun diensten aanbieden en vrijgezellen redden van de meest prangende vraag op familiefeesten: heb je nog geen lief? Maar hoe ziet Siegs nieuwe vriendin eruit? Daar komen ze achter op de eerste date in de studio.