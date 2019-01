Sieg De Doncker & Olga Leyers reisden 'De wereld rond met 80-jarigen’: "'t Ging allemaal wat trager, ja. En toch leken het vaak pubers" Mark Coenegracht

31 januari 2019

Ze hadden hun kleinkinderen kunnen zijn, maar vanaf vanavond zijn Olga Leyers (21) en Sieg De Doncker (29) de reisleiders van een bonte bende 80-plussers. In 36 dagen deden ze samen acht landen en vier continenten aan. "Onze gasten hadden hun leeftijd, en dus moesten wij ons wat aanpassen. Maar anderzijds leken het vaak pubers. Zo enthousiast waren ze."

Ze hebben het grootste deel van hun leven al achter de rug. Maar de acht deelnemers aan 'De wereld rond met 80-jarigen' hadden, tot de ochtend dat ze aan hun tv-avontuur begonnen, niet of nauwelijks gereisd. Een tripje naar Oostende, Barcelona of Nice buiten beschouwing gelaten. Met Sieg en Olga als compagnons de route beleefden ze een onvergetelijke wereldreis en vlogen ze van de VS over Mexico naar IJsland, om dan verder te gaan naar Dubai, Zuid-Afrika, Thailand, Mongolië en Japan. Goed voor een reis van 36 dagen, verspreid over vier continenten. In elk land werd telkens één 80-plusser ook nog eens getrakteerd op een extra verrassing. "Het is al een tijdje geleden dat we onze wereldreis hebben gedaan, maar ik blijf er maar aan terug denken", vertelt Sieg. "Het was een uniek gebeuren dat ik voor de rest van mijn leven ga meedragen en koesteren. Die oudjes waren stuk voor stuk prachtige mensen. Niet voor niets houden we na al die maanden nog altijd contact met elkaar."

Opengebloeid

"Van bij de start was dit een geweldig avontuur met een groot scoutsgevoel. Je ziet veel, je bezoekt veel, je hoort veel. Het was een ontdekkingsreis voor onze bejaarden, maar ook voor ons", voegt Olga eraan toe. "Een overload aan leuke dingen, terwijl er alsmaar nieuwe vriendschappen werden gesmeed."

"Het was niet alleen een onwaarschijnlijke toeristische belevenis, maar ook een ontdekkingstocht naar de rijk gevulde levens van onze 80-plussers. Met uiteraard vaak een lach en soms ook een traan", zegt Sieg. "Ja, onze gasten hadden hun leeftijd. En daar hebben wij ons aan moeten aanpassen. Het ging allemaal wat trager, wat rustiger. Maar anderzijds leken het vaak pubers. Kinderlijk enthousiast. Door hen heb ik meer leren genieten van wat we allemaal beleefd hebben. Ze stonden vaker stil bij dingen, en dan zag je hen echt genieten. Terwijl wij vaak maar doorrazen en van de ene plek naar de andere hollen. Het was ook schoon om te zien hoe onze groep openbloeide. In het begin was er nog wat schroom, maar die viel snel weg. En vooral: ze waren altijd zichzelf, cultuurshock of niet. Tachtig jaar lang hebben ze nauwelijks gereisd en plots ontdekken ze - compleet onvoorbereid bovendien - de wereld. Daarbij waren ze veel meer onder de indruk van de mensen die ze tegenkwamen en van het eten dat ze kregen, dan van de enorme gebouwen en de unieke uitzichten die ze te zien kregen."

Levensverhaal

"Wat mij vooral is bijgebleven, is dat elke 80-plusser een onwaarschijnlijk levensverhaal met zich meedroeg. Heel gewone mensen, maar elk van hen toch zo uniek, vaak getekend door het leven. Velen verloren hun partner, moesten leren om alleen te leven, vochten tegen zware ziekten. Vaak kanker, ja. Maar ze hebben dat een plaats gegeven, hebben vrede met hun leven. En, heel belangrijk, ze leiden een mooi leven. Ik heb heel wat geleerd uit de manier waarop ze met tegenslag zijn omgegaan, hoe ze met de dood omgaan en hoe ze nu in het leven staan", besluit Sieg.