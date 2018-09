Sieg De Doncker en Olga Leyers zijn beiden weer vrijgezel: "Toffe madam, maar ik heb iemand nodig die mij rustig maakt" Kathleen Vervoort

19 september 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Sieg De Doncker is niet meer weg te slaan van het tv-scherm. Na ‘Helden’, ‘Steracteur Sterartiest’ en zijn zege in ‘Boxing Stars’ presenteert hij nu ‘The Voice Kids’. Tussendoor maakte hij een wereldreis met een groep mensen van hoge leeftijd én met Olga Leyers. Sieg en Olga zijn beiden weer vrijgezel, maar houden het toch zuiver professioneel. "Olga en ik in een relatie? Dat zou dat nooit goed komen", lacht Sieg in Dag Allemaal.

"Had je mij dit zeven jaar geleden gezegd, ik had het nooit geloofd", begint Sieg in Dag Allemaal. "Mijn tv-carrière is immers begonnen als een vriendendienst. Een vriendin van mij werkte bij het productiehuis achter ‘Helden’ en twee weken voor de opnamen hadden ze nog altijd geen vierde held. Ze vroeg of ik auditie wilde doen, ik was net afgestudeerd."

Inmiddels heeft hij met ‘The Voice Kids’ een tweede jeugdprogramma te pakken. Hij neemt de fakkel over van Kürt Rogiers. "Dat telefoontje zal ik nooit vergeten: ‘Sieg, we hebben iets wat jou kan interesseren. Wat denk je van ‘The Voice Kids?’. Zo’n compliment dat ze hiervoor aan mij dachten", zegt hij.

Je bent dan ook erg populair bij de jeugd én wellicht ook bij heel wat mama’s. 

Ach, mijn looks zijn een verdienste van mijn ouders, vind ik. Toen ik aan ‘Steracteur Sterartiest’ deelnam, viel er al eens de venijnige opmerking te lezen dat ik enkel mocht deelnemen vanwege m’n knappe kop. Maar dat trek ik mij niet meer aan.

Jij mocht voor VTM ook met een bende 80-jarigen én Olga Leyers de wereld rondreizen. 

Ik zou zo opnieuw vertrekken. Zonder twijfel. Die bejaarden zijn allemaal zo lief, hebben zulke straffe levensverhalen. Ik heb gelachen, een traan gelaten en er véél van opgestoken. Het heeft mijn kijk op de wereld ook veranderd. Ik heb altijd getwijfeld of ik wel kinderen wilde, maar door die gesprekken heb ik nu besloten dat ik ooit papa wil worden.

Maar... Sinds twee jaar ben je weer vrijgezel. 

Ja. Mijn vriendin en ik waren drieënhalf jaar samen, ik zag haar heel graag. En ineens, totaal onverwacht, zei ze dat het gedaan was. Ik weet nog altijd niet waarom. Ik heb daar lang mee geworsteld. Maar ooit komt er weer iemand in mijn leven. Ik maak me geen zorgen. 

Jouw reisgenote Olga Leyers is sinds kort weer vrijgezel. We durven te stellen dat heel wat mannen jaloers zullen zijn op jouw plekje. 

Haha, it comes with the job, maar jaloers zijn is niet nodig, hoor!

Olga beantwoordt niet aan het beeld van jouw droomvrouw? 

Goh, ik heb geen exact idee van een droomvrouw. Olga is een toffe madam en ze ziet er goed uit, maar ik denk dat een goede relatie wel wat evenwicht kan gebruiken. Ik heb eerder iemand nodig om mij te temperen en vermits Olga zelf zo’n spring-in-’t-veld is, zou dat nooit goed komen. (lacht)