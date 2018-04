Sherlock en Watson hebben ruzie, Benedict Cumberbatch haalt uit naar Martin Freeman: "Zijn commentaar op onze fans is zwak" MVO

23 april 2018

06u21 0 TV Tumult achter de deuren van 221B Baker Street. Martin Freeman, die de rol van John Watson op zich neemt in BBC-reeks 'Sherlock', sprak zich onlangs nogal negatief uit over de fans van de show. "Ze verwachten te veel", klonkt het toen. "Door hen is het niet meer leuk om het programma te maken." Die reactie vindt hoofdrol Benedict Cumberbatch, aka Sherlock, niet door de beugel kunnen.

Het commentaar van Freeman over de fans van Sherlock Holmes is "zwak". Dat verklaarde Cumberbatch dit weekend tegenover The Telegraph.

"De verwachtingen van sommige fans, dat is niet leuk meer", aldus Freeman, die genoeg heeft van de slechte commentaren op het programma. Zo kreeg men de kritiek dat seizoen 4 het slechtste tot nu toe was, met veel te veel Amerikaanse invloeden. "De houding is echt: je kunt het maar beter goed maken, anders ben je een eikel. Dat haalt de lol er wel vanaf." Daarnaast kregen vele fans de indruk dat er een romance bloeide tussen Sherlock en Watson in de moderne interpretatie van het detective-drama. Er ontstond veel commotie toen dat aan het einde van de show niet zo bleek te zijn. "En toch hebben we niet één scène op die manier gespeeld. We zijn verdomme niét verliefd op elkaar", snauwde Freeman in datzelfde interview. "Ik weet niet of ik dat allemaal nog zie zitten."

Zwak

Cumberbatch ziet de betrokkenheid van hun fans duidelijk anders. "Het is vrij zielig en zwak als dat alles is dat ervoor nodig is om je grip op de realiteit te verliezen, als acteur. Vanwege wat? Verwachtingen? Nee, daar ga ik niet mee akkoord. Er is nu eenmaal een bepaald niveau van obsessie waarbij fans iets meer verwachten van programmamakers, een niveau waarop het programma voor een deel van de fans wordt, ook al zijn wij degenen die het maken. Maar ik moet zeggen dat dat mij niet in die mate raakt. En Daarbij, als fans het gevoel krijgen dat er iets niet helemaal klopt, heb ik eerder het idee dat dat aan de mensen ligt die het verhaal vertellen, niet zo zeer aan de acteurs."

Vorig jaar kwam het vierde seizoen van Sherlock uit. Over een vijfde reeks is nog niets bekend, alhoewel veel fans er vanuit gaan dat Freemans uitspraken betekenen dat hij niet terug zal keren. Cumberbatch heeft wel getekend voor een vijfde seizoen, maar het is niet duidelijk of en wanneer hij daar aan gehouden wordt.

Voorlopig hebben ze beiden de handen vol met de Marvel-industrie, met Cumberbatch als Dr. Strange in 'Avengers: Infinity War' en Freeman in 'Black Panther'.