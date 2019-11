Sesamstraat blaast 50 kaarsjes uit TMA

10 november 2019

08u39

Bron: BuzzE 2 TV Sesamstraat viert zondag zijn 50e verjaardag. Op 10 november 1969 debuteerden onder anderen Bert en Ernie, Koekiemonster en Pino op de Amerikaanse televisie in Sesame Street.

Het educatieve kinderprogramma was bedacht om kinderen uit achterstandswijken spelenderwijs te helpen met hun leerachterstand. Het werd in no time een succes en inmiddels zijn er al meer dan 4.500 afleveringen van gemaakt en zijn er ruim 150 versies van Sesame Street wereldwijd. Sesame Street won vele prijzen, waaronder maar liefst 189 Emmy Awards en 11 Grammy's. Er is geen kinderprogramma dat meer prijzen in de wacht heeft weten te slepen.



Ter ere van de 50e verjaardag heeft het stadsbestuur van New York een tijdje geleden een straat vernoemd naar het populaire kinderprogramma. De weg tussen West 63rd Street en Broadway draagt nu officieel de naam Sesame Street.



In Nederland werd in 1972 als proef een Amerikaanse versie van het kinderprogramma uitgezonden, waarbij Dick Bruna de aflevering van commentaar voorzag. Die aflevering werd zo positief ontvangen dat vier jaar later de eerste reguliere Nederlands-Vlaamse versie te zien was. Sindsdien zijn er 41 seizoenen gemaakt. In juni maakte omroep NTR bekend de komende twee jaar geen nieuwe Nederlandse afleveringen van Sesamstraat te maken.