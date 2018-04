Series over Lewinsky en Clinton gaan niet door: "Lewinsky heeft er geen oren naar" SD

05 april 2018

10u25

Bron: ANP 0 TV De American Crime Story over het schandaal rond Bill Clinton (71) en Monica Lewinsky (44) gaat niet door. Dat maakte de bedenker van de televisiereeks Ryan Murphy woensdag bekend.

In American Crime Story staat elk seizoen een andere gebeurtenis uit de recente Amerikaanse geschiedenis centraal. Dat begon met de zaak tegen O.J. Simpson in The People v. O. J. Simpson, en momenteel is in de VS de tweede reeks van het programma te zien, die gaat over de moord op mode-ontwerper Gianni Versace.

Het derde seizoen zal draaien om orkaan Katrina en de gebrekkige hulpverlening in het getroffen gebied en vorig jaar kondigde Murphy aan ook bezig te zijn met een deel over Clinton en Lewinsky. Hij had daarvoor al de rechten van een boek gekocht, maar ziet nu toch van het idee af. De televisiemaker vertelt aan The Hollywood Reporter dat hij het programma niet wilde maken zonder medewerking van Lewinsky, die hij inmiddels heeft ontmoet. "Ik heb haar gezegd: niemand anders dan jij moet jouw verhaal vertellen. Als je dat met mij wil doen, zou ik dat fantastisch vinden. Maar jij moet dit produceren en er geld aan verdienen." Blijkbaar had de oud-minnares van Bill Clinton daar geen oren naar.

Enkele uren na de mededeling van Murphy, maakte ook zender History bekend een Clinton-project te schrappen. Een miniserie over het afzettingsproces tegen de toenmalige president gaat om creatieve redenen niet door. De producenten zouden onder meer geen geschikte acteur hebben kunnen vinden om Clinton te spelen.