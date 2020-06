Serie rond jonge ‘Baantjer’ verkocht aan het buitenland Redactie

04 juni 2020

13u32

Bron: AD 0 TV De succesvolle RTL-serie ‘Baantjer: Het Begin’ gaat naar het buitenland. De prequel over de Nederlandse rechercheur De Cock (met C-O-C-K) is verkocht aan het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal, Rusland en Australië. Dat heeft producent Millstreet Films gemeld. Eerder werd al bekendgemaakt dat de serie ook bij ons op VTM te zien zal zijn.

De serie volgt op de speelfilm ‘Baantjer: Het Begin’, die vorig jaar in de bioscopen te zien was. In de nieuwe film en televisiereeks is te zien hoe de jonge rechercheur De Cock, ooit ontsproten aan het brein van schrijver Appie Baantjer, zich begin jaren 80 staande houdt in de strijd tegen de ruige Amsterdamse onderwereld. De hoofdrol wordt gespeeld door Waldemar Torenstra.

In de film was Tygo Gernandt te zien als de vorige partner van De Cock, Tonnie Montijn, maar hij keert niet terug in de serie. Zijn rol wordt overgenomen door Yannick Jozefzoon. Andere acteurs die in de film te zien waren, zoals Robert de Hoog, Lisa Smit, Ruben van der Meer en Loes Luca, keren wel terug. De film trok zo'n 150.000 mensen naar de Nederlandse bioscoop.