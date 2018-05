Serie over butler Batman in de maak MVO

17 mei 2018

07u00

Bron: ANP 0 TV Er komt een serie over het vroege leven van Alfred Pennyworth, de trouwe butler van Bruce Wayne alias Batman. De Amerikaanse zender Epix heeft een eerste seizoen besteld van de show, die 'Pennyworth' gaat heten.

De serie is van dezelfde producenten als 'Gotham', de hitshow over de jonge jaren van Bruce. Eerder deze week werd bekend dat het komende vijfde seizoen van 'Gotham' het laatste zal zijn.

Alhoewel Alfred ook voorkomt in 'Gotham', waarin hij gespeeld wordt door Sean Pertwee, is de nieuwe serie niet bedoeld als spin-off. Het personage zal dan ook opnieuw worden geïntroduceerd en vertolkt worden door een andere acteur. Volgens Deadline draait Pennyworth om de jaren waarin Alfred als oud-legerofficier in dienst is getreden bij Thomas Wayne, de vader van Bruce.