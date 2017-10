Serie Matthias Schoenaerts in gevaar door Weinstein-schandaal? 07u19 0 Instagram

Het Weinstein-schandaal brengt mogelijk de nieuwe televisieserie met Matthias Schoenaerts in gevaar. De Belgische acteur zou een rol krijgen in de nog naamloze reeks naast onder anderen wereldster Robert De Niro. Het budget van 160 miljoen euro zou deels gefinancierd worden door The Weinstein Company, maar dat bedrijf is nog niet met geld over de brug gekomen - en de vraag is of het dat alsnog gaat doen. Amazon, dat twee seizoenen van acht afleveringen van de reeks met Schoenaerts wil uitzenden op Netflix-concurrent Prime, heeft al 40 miljoen in het project gestoken. Als de rest van het geld niet binnenkomt, zou de serie weleens geschrapt kunnen worden.