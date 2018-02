Sergio wordt ringmeester in 'Boxing Stars': "Stembanden zijn ook spieren" MVO

21 februari 2018

07u53

Bron: Nieuwsblad 0 TV Ook Sergio Quisquater (52) duikt de ring in tijdens 'Boxing Stars'. Niet om een tegenstander te verslaan, maar om alle matches aan elkaar te praten. Sergio zie het alvast zitten, zo vertelde hij in het Nieuwsblad: " Ik roep gewoon ladies and gentlemen, blablabla, ik kondig de boksers aan, zeg hoe oud ze zijn, hoeveel ze wegen, wat hun beroep is. Dan beginnen ze te boksen en als het gedaan is, roep ik wie er gewonnen heeft. Moeilijk is dat niet, hé?"

De eerste rondjes zijn alvast gevochten, maar voor we de boksers op tv aan het werk kunnen zien, zullen we nog even geduld moeten hebben. Presentator Sergio bracht verslag uit vanop de set. “Het is hier heel goed verlopen. Kan moeilijk anders, het is nu niet dat ik mij hier moet doodwerken. (lacht) Alleen moet je er wel de stem voor hebben. En die heb ik. Stembanden, dat zijn spieren. Die van mij zijn ongelooflijk sterk. Een professor die ook mannen als Helmut Lotti begeleidde, heeft mijn stembanden ooit bekeken. Die schrok zich een ongeluk. Je moet er als ringmeester ook gevoel in steken. Het publiek opjutten. Ik denk dat ze mij daarom gekozen hebben. Opjutten, dat is entertainment, een van mijn sterke punten."

Sergio heeft ook zelf ervaring in de ring: “Ik heb twee jaar in competitie gebokst. Ik heb drie kampen gevochten. Eén keer gewonnen met een technische knock-out, twee keer verloren op punten. Waarom het bij die twee jaar gebleven is? Zoiets vraagt veel discipline. Niet drinken, dat soort dingen. Ik was goed begonnen met dat boksen, maar helaas heeft mijn lifestyle waar ik zo van hou weer de bovenhand gehaald. Het hielp mij nochtans om mijn agressie te onderdrukken, om mij te leren beheersen.”

'Boxing Stars' is later dit voorjaar op VTM te zien.