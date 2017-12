Sergio Herman pakt uit met twee nieuwe programma’s, vanaf volgende week is er al ‘La Mamma’ MC

06u00 0 VTM Sergio Herman TV Na een bijzonder emotioneel jaar neemt sterrenchef Sergio Herman zijn tv-werk weer op. Vanaf volgende week trekt hij in het nieuwe VTM-programma ‘La Mamma’ naar de ouderlijke woning van BV’s om voor hun mama te koken. "Dit programma komt op het perfecte ogenblik, want ik koester mijn culinaire herinneringen van thuis zelf meer dan ooit", zegt de sterrenchef daarover.

Volgend voorjaar zal Sergio Herman alweer de strenge en rechtvaardige coach zijn voor BV’s die tegen elkaar gaan strijden in het nieuwe VTM-programma ‘Tweesterrenrestaurant’, maar eerst biedt hij vanaf volgende week maandag, ook al op VTM, in ‘La Mamma’ een emotioneel en pakkend, maar ook prettig en fijn cadeau aan de moeders van bekende Vlamingen. Zes maandagen lang zal hij aanbellen bij de ouderlijke woning van o.a. Tine Embrechts, Kobe Ilsen en Evi Hanssen. De topchef gaat eerst op boodschappentocht, ontdekt nadien de keuken van de mama’s en bereidt tenslotte een exquise maaltijd, waarbij telkens een gerecht waar een verhaal achter zit. Opvallend detail, aan het einde van het programma vertelt de BV in een boodschap aan haar of zijn moeder waarom die zo uitzonderlijk is.

Emotionele periode

Sergio trekt met ‘La Mamma’, en volgend jaar met ‘Tweesterrenrestaurant’ een streep onder een emotioneel zeer bewogen periode. Sergio rechtte de rug en ging er na een rouwperiode weer keihard tegenaan. Met ‘La Mamma’ nu weer als zoveelste extra nieuwigheid.

‘Hoe ik dat allemaal tot een succes kan kneden? Mensen weten amper of niet dat ik liefst 27 jaar in de keuken tussen vier muren heb gestaan. Haast drie decennia. Lang genoeg om te voelen dat het tijd was om een volgende stap in mijn leven te zetten en wat meer dingen te doen buiten zo’n keuken. Ik heb veel tijd gestoken in het samenstellen van sterke teams en om iedereen op de juiste plaats te zetten. Door alles wat er de voorbije maanden is gebeurd, wil en moet ik ook wat meer aandacht besteden aan mijn privéleven. Ik ben bewuster gaan omgaan met de wetenschap dat er meer is in het leven dan werk, dan koken. Ik moet meer genieten, af en toe andere dingen doen. La Mamma heeft een link met eten en met koken, maar het is vooral fijn om het te maken. Ik zie het niet als een extra opdracht, maar als een fijne ontspanning’.

Rijker worden

‘Of ik emotioneel een rijker mens ben geworden het voorbije jaar? Ik zou het niet rijker durven of willen noemen. Er is veel gebeurd, maar niet meteen dingen waar ik op zat te wachten. Ik kan alles in mijn leven wel beter plaatsen. Ik besef meer dan ooit dat je moet genieten. Ik ben 47 jaar geworden, bruis van de ideeën en wil vooral nog heel veel dingen doen. Dat kan en ga ik de volgende jaren doen. Stap voor stap. Ik heb wel al lang beslist dat ik enkel nog dingen doe ik ik graag doe. La Mamma maken was er zo eentje’.

Emoties opwekken

‘VTM en ik wilden na alweer een reeks van Mijn Pop-Uprestaurant best wat anders verzinnen’, vervolgt Sergio. ‘We hebben vrij lang over verschillende ideeën zitten brainstormen, maar uiteindelijk werd duidelijk dat we voor een nieuw programma rond de feestdagen wilden gaan. La Mamma wekt heel wat emoties op. Het is warm en eerlijk. Het gaat uiteraard over culinaire herinneringen, maar we willen toch vooral de mama’s van die BV’s op een voetstuk zetten. Moeders doen nu eenmaal alles voor hun kinderen. Ze doen het huishouden, ze koken, werken, voeden kinderen op. Dat is best een groot ding. Iets wat we niet altijd beseffen en naar waarde weten te schatten’.

Een verfrissing

‘Ik vond de insteek van La Mamma heel mooi en uitzonderlijk. En ook speciaal om te doen. Natuurlijk gaat het over eten, maar het is absoluut geen kookprogramma. De gesprekken die we voeren gaan voornamelijk over eten, maar we wijken uiteraard wel uit. Als ik met Tine, Kobe, Evi of Christoff in de auto zit, kom je als vanzelf ook bij onderwerpen als succes, de snelle hap onderweg, de kindertijd, noem maar op. Ik vind het leuk en uitdagend om in de ziel van iemand te kruipen. In alle opzichten was het een verfrissing, een soort overwinning om het eens op deze manier te doen. Het is leuk voor mij om eens een andere kant van mezelf te laten zien. In het begin was ik best wel gespannen en onzeker voor die uitdaging. De BV’s en hun mama’s die in het programma aan bod komen waren relatief onbekenden voor mij. Ik moest en moet wennen aan mensen. Dat zorgde voor onzekerheid, maar verliep sneller en beter dan ik had verwacht. Waardoor ik dan weer perfect mezelf kon zijn’, maakt de topchef duidelijk.

Vedette

‘Keer op keer was het schrikken als ik zag hoe die mama’s zelf onder de indruk waren als ik plots voor hen stond. Ik sta er zelden of nooit bij stil dat ik zelf als een vedette wordt beschouwd. Zo zie ik mezelf namelijk niet. Natuurlijk zijn die mama’s nog meer verbaasd dan de BV’s zelf. Ook al omdat die mama’s me vooral kennen van televisie. En veel meer dan hun zoon of dochter vaak zelf koken. La Mamma is ook een erg mooi emotioneel verhaal. Je hebt de BV en de mama. Ik ben dan de schakel. Ik kook het gerecht dat een bijzondere waarde of herinnering heeft voor de mamma, of dat de BV in kwestie het beste gerecht van de mama vond. Het is telkens weer een mix van culinaire herinneringen. Met dat uitgangspunt ga ik aan de slag en probeer het gerecht zo puur mogelijk op tafel te brengen, weliswaar met een vleugje Sergio gedrapeerd’.

‘Natuurlijk zou ik in La Mamma ook kunnen koken voor mijn eigen moeder. Absoluut’, maakt de chef duidelijk. ‘Ik zou dan gaan voor puurheid. Ze houdt niet van extreme dingetjes, wel van de pure keuken. Zachten gerookte zalm vindt ze super lekker. Een kreeftje à la minute gekookt, met verse mayonaise en een vers slaatje. Ze heeft in haar leven alles gezien, alles geproefd, alles meegemaakt. Dan eindig je in puurheid’, aldus Sergio.

Blootgeven

‘Ik krijg veel van de families waar ik op bezoek kom, maar ik geef ook heel wat van mezelf prijs, ja’, vindt Sergio. ‘In de Beste Hobbykok of Pop-Uprestaurant was ik ook wel mezelf, maar was de insteek heel anders. Daar moest ik professioneel aanwezig zijn. Nu kom ik bij anderen thuis, dring ik als het ware hun leefwereld binnen. Ik blijf wel mezelf, maar met respect voor de gastvrouw. Ik luister vooral naar wat ze me te vertellen hebben. Dat is me honderd procent meegevallen, ja. Ik was vroeger heel erg gesloten, maar de voorbije jaren ben ik opengebloeid. Dat heeft me erg geholpen in de gesprekken met quasi onbekenden. Zo was ik op mijn gemak, maar ook de BV’s en hun mama’s. Zeker die moeders. Die kwamen binnen en werden dan plots geconfronteerd met mij. Ik voelde dat ze bij aanvang altijd erg gespannen waren. Ze dan op hun gemak kunnen stellen geeft een fijn gevoel. Genieten van het moment dat ik kook, het eten kan inzetten. Mooi gewoon.

De toekomst

‘Wat 2018 moet brengen? Emotioneel een rustiger jaar, mag ik hopen’, zo blikt Sergio vooruit. Wat plannen betreft, concrete ideeën zat. Naast nog een nieuw tv-programma, ben ik druk bezig met ons nieuwe hotel in Catzand. We gaan daar een Aziatische foodbar opstarten. Ik wil ook onze frieten in de Frites Ateliers nog beter maken. Volgende week ga ik naar het buitenland om te kijken hoe we de organisatie kunnen uitbouwen. Daar ben ik heel blij om. Maar eerst wel eindejaar vieren. Al heel mijn leven is kerst en nieuwjaar een familiegebeuren. Dat houden we zo. Een fijne periode om samen te zijn met het geziun en terug te plooien op echte familiewaarden. Daar kijk ik nu al naar uit’.