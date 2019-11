Sergio Herman herdenkt doodgeboren zoontje Josha in Japan: “We zijn blij dat we hem nog gezien hebben” KDL

13 november 2019

15u19

Bron: VTM 0 TV Sergio Herman en Axel Daeseleire trekken vanavond voor hun laatste reis voor ‘Sergio & Axel: Van de Kaart’ naar Sergio’s absolute droombestemming: Japan. Een land dat hem al jaren inspireert en waar hij zelfs zijn restaurant Blueness op baseerde, maar waar hij opvallend genoeg nog nooit is geweest. Maar de Nederlandse kok wilde niet alleen voor de Japanse keuken naar het land reizen, hij wilde ook de Zojojitempel zien, een plaats waar ouders naartoe trekken uit eerbetoon voor hun jong gestorven en doodgeboren kinderen.

Die ultieme ervaring start voor Sergio en Axel bij de beste sushichef ter wereld. Zijn typisch Japanse werklust en drang naar perfectie zijn voor Sergio heel herkenbaar. “Ik sliep zelf ook amper drie uur per nacht en heb mijn twee oudste kinderen niet echt zien opgroeien”, vertelt hij. Tijdens een bezoek aan de Zojojitempel staat de chef stil bij het verlies van zijn doodgeboren zoontje Josha. Sergio en zijn vrouw Ellemieke verloren de jongen in maart van 2017 toen de zwangerschap er bijna volledig op zat. “Het is een deel van ons leven en ik sta er elke dag bij stil. De dag dat hij dood ter wereld is gekomen, zijn pijnlijke herinneringen. Nu kunnen we er anders naar kijken en aanvaarden we dat. We koesteren de momenten dat we hem gezien hebben. We willen dat ook niet wegsteken. Ik draag altijd een ketting die me aan hem doet denken. Het is de gesmolten trouwring van mijn vader, met een vingerafdruk van hem en van Josha”, vertelt Sergio.

Kleurrijke standbeeldjes

Sergio wou dan ook graag een bezoek brengen aan de Zojojitempel. Het is een gigantische boeddhistische tempel midden in de stad, maar met een hele bijzondere tuin. De plaats staat vol met kleine kleurrijke standbeeldjes die Jizo, de Japanse god van de kinderen, symboliseren. Ouders komen er naartoe uit eerbetoon voor hun jong gestorven en doodgeboren kinderen. “Ik wilde graag zien hoe mensen er hier in Japan mee omgaan”, zegt de kok. “Het is een mooi symbool. Die draaiende molentjes geven een beetje leven. Het maakt het weer vrolijk.” Sergio zocht tijdens zijn bezoek ook een molentje uit die hij bij een van de standbeeldjes plaatste.