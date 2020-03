Sergio Herman en Marcelo Ballardin zitten op dezelfde lijn: "We zijn twee broers van een andere moeder" Dietert Bernaers

00u00 0 TV 'Two brothers from another mother' noemen ze zichzelf. Als Sergio Herman (49) en Marcelo Ballardin (38) vanavond in 'Mijn keuken mijn restaurant' (VTM) weer een driegangenmenu beoordelen, zal hun oordeel achteraf unisono zijn. "Maar Marcelo is géén kloon van me", benadrukt Sergio. "Klopt", lacht de Italiaanse Braziliaan die al acht jaar in Gent woont. "Ik ben sexyer."

Sergio Herman hoeven we u niet meer voor te stellen. Drie sterren in Oud Sluis en tegenwoordig culinair ondernemer. Met Le Pristine opent hij binnenkort in Antwerpen weer een nieuw restaurant.

Marcelo Ballardin heeft een iets langere introductie nodig. Deze Braziliaan met Italiaanse roots aan vaderszijde, volgde pas op zijn dertigste een koksopleiding. Door de liefde kwam hij in België terecht, in Pure C van Sergio Herman liep hij stage en leerde hij het vak. Amper drie jaar na de opening van zijn eigen restaurant, Oak in Gent, mocht hij al een Michelinster op zijn gevel hangen. En sinds vorige week mag hij, samen met zijn vroegere leermeester, bij tien duo's hobbykoks aanschuiven om hun culinaire creaties te beoordelen. "Mijn eerste reactie toen ik gebeld werd voor 'Mijn keuken mijn restaurant' was: 'Sorry guys, dat zie ik niet zitten'. Maar het telefoontje kwam wel op een goed moment. Ik was toe aan een nieuwe uitdaging. En dus heb ik uiteindelijk toch toegezegd."

Wil je net als Sergio een tv-carrière uitbouwen?

Marcelo: "Daar kan ik op dit moment nog geen antwoord op geven. Tijdens de opnames van de eerste aflevering was ik supernerveus. Sergio heeft zoveel ervaring met camera's, ik totaal niet. Ik moest nog veel dingen uitzoeken. Bijvoorbeeld: hoe breng je de kandidaten slecht nieuws? Streng zijn is niet eenvoudig. Maar al snel verdween mijn zenuwachtigheid en liep alles vlot. Ik vond het heel fijn om te doen. Nu wil ik eerst de reacties van de kijkers en de zender afwachten, vooraleer ik grote uitspraken doe over een tv-carrière."

Hoe was het om jezelf voor het eerst te zien op tv?

Marcelo: "Ik heb nog niet gekeken. Ik aarzel omdat ik bang ben voor mijn stem. Vooral mezelf horen gaat heel vreemd zijn."

Sergio: "Ik zweer je, ik heb nog nooit een programma uitgekeken waarin ik zelf te zien was. Flarden, dat wel, maar jezelf op dat kleine scherm bekijken: verschrikkelijk is het." (lacht)

Zijn jullie two of a kind? Of net heel verschillend van elkaar?

Marcelo: "We zijn 'two brothers from another mother'."

Sergio: "We kunnen het goed met elkaar vinden, maar uiteraard zijn we ook verschillend. Marcelo is niet mijn kloontje."

Marcelo: "Dat is waar, ik ben een pak sexyer." (lacht)

"In alle ernst: hoe vervelend zou het zijn als ik het voortdurend helemaal eens was met Sergio? Tegelijk zijn we het nooit fundamenteel oneens. Als hij vier op tien geeft voor een hoofdgerecht en ik vijf op tien, dan is dat omdat we allebei direct zagen dat de makreel op dat bord nog rauw was."

Dat gebeurde in de eerste aflevering. Ik vroeg me af hoe de deelnemers geselecteerd zijn als ze nog niet in staat zijn om een visje te garen...

Sergio: "Natuurlijk kunnen alle kandidaten een vis bakken. Maar geloof me, het is een andere zaak als er ineens camera's in je keuken staan. En als je voor tien man moet koken, onder wie twee sterrenchefs. Zou jij nog rustig je koteletje in de pan mikken als wij aan tafel schuiven? Als ze mij morgen op een podium zetten en vragen om een liedje te zingen, loopt het zweet me ook door de bilnaad." (lacht)

Grappig dat je die vergelijking maakt: de makers van 'MKMR' brengen jullie bij momenten in beeld als een soort rocksterren.

Marcelo: "Als we toch gaan overdrijven, heb ik liever dat je ons 'culinaire goden' noemt. Rocksterren hebben geen al te positief imago." (lacht)

Sergio: "Het enige rock-'n-rolle aan ons is dat we elke dag op topniveau moeten presteren, en dat al jaren aan een stuk."

Sergio, wat maakt Marcelo uitzonderlijk als kok?

Sergio: "Hij is half Italiaans, opgegroeid in Brazilië en daarna via de States in Europa terechtgekomen. Hij heeft, kortom, de wereld gezien en dat zie je aan zijn eten. Er zit lef in, bij Marcelo ga je nooit een saai bord voorgeschoteld krijgen."

Marcelo, wat is het eerste woord dat in je opkomt als je Sergio moet omschrijven?

Marcelo: "Perfectionist. Hij heeft een ongelooflijk oog voor detail. Visie is het tweede woord dat in me opkomt. Sergio weet waar hij naartoe wil en hoe hij dat kan bereiken. Ik bewonder ook zijn professionalisme, op alle vlakken: hoe hij met mensen omgaat, zijn neus voor business ook. Hij is een imperium aan het opbouwen, hé."

Sergio: "Imperium, imperium... Het gaat gewoon om passie. De waarheid is dat ik snel verveeld ben, het wordt al gauw saai voor mij. Ik moet mezelf voortdurend uitdagen, nieuwe dingen neerzetten."

Elk nieuw project houdt ook wel een risico in, zeker nu de kookhype wat voorbij lijkt?

Sergio: "Dat hoor ik nu al jaren maar volgens mij is het niet juist. Uit eten, is iets wat blijft."

Marcelo: "Zeker hier in België. Het is een deel van jullie cultuur. In Brazilië gingen we vroeger nooit uit eten, dat was een echte luxe. Maar jullie doen dit ontzettend vaak, het zit in jullie genen."

Sergio: "Precies. De interesse voor koken en eten zat ingebakken en door de kookhype is dat gen 'opgelicht'. Ik heb niet het gevoel dat het licht weer uit is. Wandel maar eens een boekhandel binnen: je ziet alleen nog kookboeken, joh."

Jamie Oliver, internationaal één van de grondleggers van de kookhype, heeft vorig jaar wel 22 restaurants moeten sluiten.

Sergio: "Dat is zo. Ik denk dat dat aantal al een deel van de verklaring is: hoe kun je dat nog allemaal in 't oog houden? Ik geloof persoonlijk ook niet in multiplyen op één concept. Daarom zal mijn volgende restaurant weer iets unieks zijn, niet te vergelijken met de andere zaken die ik heb. Dat maakt de kans op slagen volgens mij groter, maar het vergt natuurlijk ook meer tijd, energie en creativiteit."

Jeroen Meus heeft zijn vrouw op zijn blote knieën moeten beloven nooit nog een restaurant te openen.

Sergio: "O, maar dat heeft Ellemieke (Vermolen, Sergio's vrouw en moeder van twee van zijn vier kinderen, red.) opgegeven. Ik ben wie ik ben, ik wil nog zoveel doen. Dat gaat nooit stoppen."

We zitten als maatschappij op een pad naar minder vlees, minder vis. Zijn jullie daar als koks blij mee?

Sergio: "Natuurlijk. Sterker nog, je moet als chef het voorbeeld geven, vind ik. In Pure C serveren we geen vlees meer, tenzij iemand er expliciet naar vraagt."

Marcelo: "Ik volg minder wat de markt mij oplegt, ik kook wat ik zelf graag eet en soms is dat vlees, soms vis en soms vegetarisch."

Is het je bedoeling om, net als Sergio destijds in Oud Sluis, ooit drie sterren te halen met Oak?

Marcelo: "Elke chef die nu twee sterren heeft en niet zegt dat hij voor drie gaat, is volgens mij fout bezig. Maar ik moet die tweede eerst nog halen, hé..." (lacht)

