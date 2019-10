Sergio en Axel proeven "hoogbejaarde mosselen" in Noorwegen DBJ

30 oktober 2019

00u00 1 TV Vanavond doen Sergio Herman (49) en Axel Daeseleire (51) de enige Europese bestemming van hun programma aan. De twee trekken naar de woeste natuur van Noorwegen, waar ze in de frisse buitenlucht kamperen en proeven van de pure Scandinavische keuken: van een saus op basis van rottend hout tot "een hoogbejaarde mossel".

Survivallen in de wilde Noorse landschappen is voor avonturier Axel een verademing. Bij Sergio behoort dat niet tot zijn comfortzone. "Aan mensen vragen of we in hun tuin een tent mogen opstellen? Vroeger zou ik nog liever een vinger afgekapt hebben dan zoiets te doen. Maar ik heb de hele dag niet aan het werk gedacht. Dan denk ik: stommerik, waarom heb je dit nooit eerder gedaan?", vertelt hij. Ook de saunatraditie is voor Sergio wennen. "Ik zou dit thuis nooit doen. Ik sta al meer dan 30 jaar in de stoom en warmte te pocheren."

'Sergio & Axel: Van de kaart', 21.45 uur op VTM