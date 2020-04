Sergio blikt in ‘Vandaag’ terug op dertigjarige carrière: “Mijn kas is te groot, mijn beentjes te klein en mijn kop te dik” SDE

21 april 2020

23u11

Bron: Eén 0 TV Sergio (54) heeft er al een lange carrière in de showbizz opzitten. Niet 32 jaar, zoals hij graag afficheert, maar 32 jaar. Waarom hij die twee jaren vakkundig vergeet, vertelt hij aan Danira in ‘Vandaag’. Hij blikt ook terug op zijn erg verscheiden carrière.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Wanneer presentatrice Danira hem feliciteert met zijn dertigjarig jubileum, moet Sergio haar in de reden vallen. “In feite is het al 32 jaar", geeft hij toe. “Maar ik wil dat niet vieren omdat een van mijn grote idolen, Bruce Lee, na 32 jaar overleden is. Daarom heb ik er dertig jaar van gemaakt, want ik ben toch wat bijgelovig.”

In ‘Vandaag’ blikt Sergio terug op zijn erg verscheiden carrière, van stampers met Touch of Joy tot de levensliederen uit zijn solocarrière. “Ik moet van alles geproefd hebben in het leven", vertelt hij. “Bij mij is niets in proportie. Ik ben ervoor geboren om niet in proportie te leven: mijn kas is te groot, mijn beentjes te klein en mijn kop te dik. Dat uit zich in de muziek, ik moet een uitdaging hebben.”

Toch kan hij moeilijk benoemen waarop hij het meest trots is: “Zonder er hypocriet over te doen, ik heb dat niet zo fel”, bekent de zanger. “Ik heb het sowieso al moeilijk om mensen te adoreren, al heb ik wel respect voor ze. Met mezelf is dat ook zo.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Maar de doorbraak van Touch of Joy blijft me toch het meeste bij”, klinkt het. “Dat heeft al veel veranderd in mijn leven." Ten goede én ten slechte, zo blijkt. “Toen ik besliste om mijn leven te wijden aan muziek, stond ik er niet bij stil dat al die aandacht erbij zou komen. Foto’s nemen heb ik in feite nooit graag gedaan, en ik krijg het al helemaal van selfies." En die selfies hebben nog een lastig gevolg: “Sinds die selfies opkwamen, ben ik nog nooit zo vaak ziek geweest in m’n leven. Ik ga overal ten lande optreden en die pakken je vast, blazen in je gezicht. Na een bepaalde tijd heb ik dan een verkoudheid of griep. En als je het niet doet, ben je een dikke nek.”