Sensationeler dan ‘Temptation’: SBS maakt Vlaamse versie van ‘Love Island’, met Viktor Verhulst als presentator TK

17 januari 2019

20u30 0 TV Mocht ‘Temptation Island’ een kind krijgen met ‘Big Brother’, dan is ‘Love Island’ het resultaat. De Britse datingshow is aan de andere kant van het kanaal al enkele jaren razend populair. Het format is zo succesvol dat het al aan talrijke landen verkocht werd, en nu dus ook aan België. SBS gaat een Vlaamse versie maken, met niemand minder dan Viktor Verhulst als presentator.

De guilty pleasure van de Britten, zo kan je ‘Love Island’ het best omschrijven. Het programma is het summum van reality tv: een groep knappe, jonge vrijgezellen wordt in een luxueus vakantiehuis op een warme bestemming gedropt, waar ze duo’s moeten vormen. De koppels worden vervolgens 24/24 uur in het oog gehouden door al dan niet verborgen camera’s, en moeten doorheen hun verblijf samen (pikante) opdrachten uitvoeren. Wie faalt of niet populair bevonden wordt, riskeert het programma te moeten verlaten. Het winnende koppel gaat met 50.000 pond (een dikke 55.000 euro) naar huis.

De weg naar die hoofdprijs is in de Britse versie geplaveid met veel roddels, ruzies en condoomverpakkingen, want de deelnemers staan er niet bekend om hun kuise zeden. Of de Vlaamse versie dezelfde weg zal inslaan, is nog niet duidelijk - de productie moet nog opgestart worden - maar het originele programma is erg pikant. En ja, pikanter dan ‘Temptation Island’.

SBS hoopt de reeks in de zomer van 2019 op het scherm te krijgen. Net zoals in de Britse versie zal er elke weekdag een aflevering uitgezonden worden, die aan elkaar gepraat zal worden door Viktor Verhulst. Of dat op VIER of VIJF zal zijn, is nog niet duidelijk.

Waarom deze trash tv zo razend populair is? Dat lees je in dit artikel.