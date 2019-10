Selah Sue had het zonder antidepressiva niet gered: “Elke seconde deed pijn” MVO

01 oktober 2019

Eén op de vijf jongeren kampt met psychische problemen. En één op de vier Vlamingen met psychische problemen praat er nooit over met vrienden of familie. Het initiatief 'Te Gek' probeert al 15 jaar mentale problemen bespreekbaar te maken met muziek, workshops en tours.

De twee gezichten van de campagne, Selah Sue en Rick De Leeuw, praten erover met Danira in ‘Vandaag’. Selah Sue doet haar eigen verhaal over psychische problemen: “Op mijn achttiende was het onmogelijk om zonder antidepressiva verder te gaan.”